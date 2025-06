Cisco bietet sichere Infrastruktur für die KI-Ära

Wallisellen – Cisco (NASDAQ: CSCO), ein weltweiter Netzwerk- und Sicherheitsanbieter, hat auf der Cisco Live zahlreiche Neuerungen vorgestellt, die Unternehmen bei der Anpassung und Transformation im KI-Zeitalter unterstützen. Denn Unternehmen müssen heute die sichere Einführung von KI beschleunigen und den Wert von KI-Investitionen steigern. Um ihnen dabei zu helfen, entwickelt Cisco die Rechenzentren und Arbeitsplätze der Zukunft.

«Cisco bietet die entscheidende Infrastruktur für die KI-Ära – sichere Netzwerke und Lösungen, welche die Welt vernetzen und die globale Wirtschaft antreiben», sagt Jeetu Patel, President und Chief Product Officer von Cisco. «Wir erleben einen beispiellosen Innovationsschub, da Unternehmen agentenbasierte KI nutzen, um Arbeitsabläufe zu automatisieren und komplexe Probleme zu lösen. Cisco hat eine lange Tradition in der Unterstützung von Unternehmen beim Betrieb ihrer Infrastruktur. Jetzt nutzen wir diese Grundlage, um die nächste Generation von KI voranzutreiben.»

Vereinfachter Betrieb und neue Rechenzentren für das KI-Zeitalter mit AgenticOps

Cisco stellt mehrere KI-basierte Lösungen vor, die IT-Teams durch einfache und automatisierte Prozesse unterstützen. Dazu zählt Cisco AI Canvas mit der ersten generativen Benutzeroberfläche für die Zusammenarbeit in Echtzeit zwischen Netzwerk- und Sicherheits-Teams. Der Cisco AI Assistant ermöglicht eine Sprachsteuerung der Cisco Suite. Das Herzstück der neuen Funktionen ist das Cisco Deep Network Model – ein domänenspezifisches LLM, das auf der umfangreichen Wissensbasis von Cisco trainiert wurde. Das Ergebnis ist eine KI, die Netzwerke versteht und IT-Teams hilft, effizienter zu arbeiten.

AgenticOps ist ein neues Multi-Agenten-Framework für Cisco Crosswork Network Automation mit KI-Funktionen, die den Betrieb und die Entscheidungsfindung beschleunigen. Dieses Framework ist vollständig in den Cisco AI Assistant integriert und ermöglicht es Service Providern, ihre komplexesten Herausforderungen durch von Cisco und Kunden entwickelte KI-Agenten zu lösen. Dies unterstützt die Umsetzung einer Vision für autonome Netzwerke.

Cisco stellt weiterhin Innovationen bei seinen Server- und Netzwerklösungen für Rechenzentren vor. Sie unterstützen agentenbasierte KI, die hohe Anforderungen an die Netzwerkbandbreite, Latenzzeit und Energieeffizienz stellt. Zu den Innovationen zählen:

Neue Unified Fabric Experience mit Nexus: Ein einheitliches Nexus Dashboard konsolidiert Services über LAN-, SAN-, IPFM- und AI/ML-Fabrics hinweg in einer Oberfläche. Diese Funktionen werden mit dem nächsten Nexus Dashboard Release im Juli 2025 verfügbar sein.

Ein einheitliches Nexus Dashboard konsolidiert Services über LAN-, SAN-, IPFM- und AI/ML-Fabrics hinweg in einer Oberfläche. Diese Funktionen werden mit dem nächsten Nexus Dashboard Release im Juli 2025 verfügbar sein. Optimierung der AI Networking Performance: Kunden können den Betrieb von KI-Workloads mit Cisco Intelligent Packet Flow optimieren. Die ab sofort verfügbare Lösung steuert dynamisch den Datenverkehr mit Hilfe von Echtzeit-Telemetrie und Stau-Erkennung über AI Fabrics hinweg. Dies ermöglicht End-to-End Visibilität für Netzwerke, GPUs und verteilte KI-Prozesse. Der Cisco AI Assistant im Nexus Dashboard wird im kommenden Jahr verfügbar sein.

Kunden können den Betrieb von KI-Workloads mit Cisco Intelligent Packet Flow optimieren. Die ab sofort verfügbare Lösung steuert dynamisch den Datenverkehr mit Hilfe von Echtzeit-Telemetrie und Stau-Erkennung über AI Fabrics hinweg. Dies ermöglicht End-to-End Visibilität für Netzwerke, GPUs und verteilte KI-Prozesse. Der Cisco AI Assistant im Nexus Dashboard wird im kommenden Jahr verfügbar sein. Erweiterte KI-PODs: Neue konfigurierbare KI-PODs verbessern die Flexibilität und Skalierbarkeit für verschiedene KI-Workloads, einschliesslich Training und Feinabstimmung. Cisco hält sich auch weiterhin an den Innovationsplan von NVIDIA – die NVIDIA RTX 6000 Blackwell Server-GPU lässt sich ab sofort mit Cisco UCS C845A M8-Servern bestellen.

Neue konfigurierbare KI-PODs verbessern die Flexibilität und Skalierbarkeit für verschiedene KI-Workloads, einschliesslich Training und Feinabstimmung. Cisco hält sich auch weiterhin an den Innovationsplan von NVIDIA – die NVIDIA RTX 6000 Blackwell Server-GPU lässt sich ab sofort mit Cisco UCS C845A M8-Servern bestellen. Sichere KI-Einführung mit NVIDIA: Cisco AI Defense und Cisco Hypershield sind jetzt im validierten Design der NVIDIA Enterprise AI Factory enthalten.

Die originale US-Meldung zum Thema «Infrastruktur & Rechenzentren» finden Sie hier.

Sicherheit für das KI-Zeitalter

Cisco präsentiert neue Angebote rund um Hybrid Mesh Firewall und Universal Zero Trust Network Access (ZTNA). Dazu zählen zwei neue Firewalls, die Serie 6100 und die Serie 200, welche Kunden ein erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis bieten. Innovative Funktionen für die Cisco Security Cloud helfen Kunden, die Herausforderungen bei der Absicherung agentenbasierter KI zu bewältigen. (Lesen Sie hier mehr)

«Sicherheit und Schutz sind die entscheidenden Herausforderungen der KI-Ära – und agentenbasierte KI vervielfacht das Risiko, da jeder neue Agent sowohl ein Multiplikator als auch eine neue Angriffsfläche ist», sagt Jeetu Patel, President und Chief Product Officer von Cisco.

Die Hybrid Mesh Firewall von Cisco ergänzt mit ihren neuesten Innovationen sowohl Hardware als auch neue Durchsetzungspunkte und Funktionen zur Richtlinienverwaltung in Security Cloud Control:

Cisco Secure Firewall 6100 Series: Bewältigt Herausforderungen in den Bereichen Komplexität, Kosten und Skalierbarkeit in KI-fähigen Rechenzentren mit der höchsten Leistungsdichte für Data Center Firewalling – 200 Gbps pro Rack-Einheit – und modularer Skalierbarkeit.

Bewältigt Herausforderungen in den Bereichen Komplexität, Kosten und Skalierbarkeit in KI-fähigen Rechenzentren mit der höchsten Leistungsdichte für Data Center Firewalling – 200 Gbps pro Rack-Einheit – und modularer Skalierbarkeit. Cisco Secure Firewall Serie 200: Bietet fortschrittliche On-Box-Bedrohungsprüfung und integriertes Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) für verteilte Zweigstellen mit einem bis zu dreimal besseren Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz.

Bietet fortschrittliche On-Box-Bedrohungsprüfung und integriertes Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) für verteilte Zweigstellen mit einem bis zu dreimal besseren Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zur Konkurrenz. Erweiterte Durchsetzungspunkte: Cisco Security Cloud Control erweitert die einheitliche Richtlinienverwaltung für die Next Generation Firewall (NGFW) auf Cisco Catalyst SD-WAN (einschliesslich der neuen Cisco 8000 Secure Router-Serie), Cisco Hypershield-fähige C9000 Smart Switches und Cisco Application Centric Infrastructure (ACI) Data Center Fabrics.

Cisco Universal ZTNA verbessert die Sichtbarkeit in hybriden Umgebungen und KI-Agenten:

Einfacherer Secure Access Service Edge (SASE): Alle SD-WAN-Angebote von Cisco, einschliesslich Meraki, sind jetzt mit Cisco Secure Access integriert. Dadurch können Kunden die optimale Konnektivität für Zweigstellen wählen und gleichzeitig von einer einheitlichen Security Service Edge (SSE)-Richtlinie und konsistenter Durchsetzung profitieren.

Alle SD-WAN-Angebote von Cisco, einschliesslich Meraki, sind jetzt mit Cisco Secure Access integriert. Dadurch können Kunden die optimale Konnektivität für Zweigstellen wählen und gleichzeitig von einer einheitlichen Security Service Edge (SSE)-Richtlinie und konsistenter Durchsetzung profitieren. Reibungsloser Schutz vor Phishing: Mit der Einführung von Duo Identity and Access Management (IAM) fungiert Duo jetzt als Identitätsbroker. Mit einer neuen, vollständig passwortlosen Option und einer einzigartigen Fähigkeit zur Überprüfung der Nähe ergänzt Duo einen durchgängigen Phishing-Schutz – ohne umständliche Hardware-Token – zur bestehenden Identitätsinfrastruktur.

Die originale US-Meldung zum Thema «IT-Sicherheit» finden Sie hier.

Arbeitsplätze für das KI-Zeitalter

Die Schaffung eines intelligenten Arbeitsplatzes erfordert eine moderne Netzwerkinfrastruktur, die sich an den zunehmenden Datenverkehr anpasst, ständigen Zugang gewährleistet und robuste Sicherheit bietet. Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat Cisco neue Geräte für Campus-, Zweigstellen- und Industrienetzwerke vorgestellt, unter anderem:

Neue Cisco C9350 und C9610 Smart Switches für den Betrieb von Campus-Netzwerken: Cisco bringt eine neue Generation von Cisco Smart Switches auf den Markt, die auf Silicon One basieren und einen Durchsatz von bis zu 51,2 TBit/s, eine Latenzzeit von unter 5 Mikrosekunden und ein quantenresistentes, sicheres Netzwerk bieten, um anspruchsvolle KI-Anwendungen zu unterstützen. (Lesen Sie hier mehr).

Neue Cisco 8100, 8200, 8300, 8400 und 8500 Secure Router: Die Geräte bieten native SD-WAN- und Secure Access Service Edge (SASE)-Integration, eine Next-Generation-Firewall (NGFW) und Post-Quantum-Sicherheit in einer Single-Box-WAN-Lösung – mit bis zu dreifachem Durchsatz im Vergleich zu früheren Generationen. (Lesen Sie hier mehr).

Zudem unterstützt KI-basiertes Unified Management Unternehmen dabei, von reaktiven Workflows zu einem autonomen, proaktiven Netzwerkmanagement überzugehen. Die neue KI-gesteuerte Room Vision Pan-Tilt-Zoom (PTZ)-Kamera von Cisco definiert Meetings neu, indem sie Moderatoren folgt, Sprecher einrahmt und sich an die Dynamik des Raums anpasst. Diese Kamera bietet eine einfache Bereitstellung mit Strom-, Video- und Steuerungsfunktionen über ein einziges Ethernet-Kabel sowie eine cloudbasierte Verwaltung mit Control Hub. Erfahren Sie im Blog von Snorre Kjesbu, wie wir kinoreife Meetings ermöglichen. Die Webex Suite steigert die Effizienz mit Jira-Integration, während der Webex AI Agent den automatischen Kundenservice mit branchenspezifischen Vorlagen optimiert. (Lesen Sie hier mehr).

Die originale US-Meldung zum Thema «Workplace» finden Sie hier.

Besserer Einblick für das KI-Zeitalter

Erweiterte Funktionen in Splunk Observability Cloud und Splunk AppDynamics sowie tiefere Integrationen von Cisco- und Splunk-Lösungen ermöglichen Kunden einen besseren Einblick in den Zustand und die Leistung ihres Netzwerks. Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die bidirektionale Integration von Splunk Observability, Cisco ThousandEyes Assurance und Cisco Enterprise Networks, die einen stabileren, erkenntnisgestützten digitalen Betrieb gewährleistet. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie hier den Splunk-Blog. (Cisco/mc/ps)

