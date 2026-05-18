Helvetica Swiss Living Fund prüft Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung des Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) prüft eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 40 bis 60 Millionen Franken im zweiten Quartal 2026. Das zusätzliche Kapital soll für den weiteren Portfolioausbau sowie für Investitionen in das Bestandesportfolio verwendet werden.

Die Fondsleitung hat mehrere attraktive Wohnimmobilien ausserhalb von Bieterverfahren identifiziert und exklusiv angebunden. Das Investitionsvolumen dieser Objekte beträgt rund 50 Millionen Franken. Die Liegenschaften befinden sich in der Ostschweiz und im Aargau und weisen Nettorenditen über dem Durchschnitt des aktuellen Bestandesportfolios aus, wie Helvetica in einer Mitteilung schreibt.

Zusätzlich eruierte der Helvetica Swiss Living Fund eine weitere Pipeline an Immobilien, welche der suburbanen Wohnstrategie des HSL Fund entsprechen und deren Erwerb derzeit geprüft werden. Die geplanten Investitionen sollen die Ertragskraft, die Portfolioqualität sowie die Diversifikation des Fonds weiter stärken.

Ein Teil des Kapitals soll zudem in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert werden. Nach Umsetzung wird eine nachhaltige Verbesserung der Ertragskraft und eine entsprechende Wertsteigerung erwartet.

Bestehende und neue Investoren hätten bereits Interesse an der möglichen Kapitalerhöhung signalisiert, schreibt Helvetica abschliessend. (pd/mc/pg)