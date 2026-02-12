moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Cisco hebt nach gutem Quartal Jahresprognose
IT

Cisco hebt nach gutem Quartal Jahresprognose

Cisco hebt nach gutem Quartal Jahresprognose
Chuck Robbins, Vorsitzender und CEO von Cisco. (Foto: Cisco)
Von moneycab

San Jose – Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.

Die im Dow Jones und Nasdaq 100 gelistete Cisco-Aktie gab im frühen US-Handel dennoch um knapp sieben Prozent nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Cisco Live EMEA 2026: Zahlreiche Innovationen für das KI-Zeitalter
Jeetu Patel, President und Chief Product Officer von Cisco, an der Cisco Live EMEA in Amsterdam. (Foto: zvg)
11.Februar 2026 — 14:53 Uhr
Cisco Live EMEA 2026: Zahlreiche Innovationen für das KI-Zeitalter

Cisco kündigt den nächsten grossen Schritt beim Aufbau kritischer Infrastrukturen für die KI Ära an. Auf der Cisco Live in Amsterdam stellte das Unternehmen eine Reihe von Innovationen vor, mit denen Kunden ihre Ambitionen für eine sichere und vertrauenswürdige Agentic AI deutlich ausbauen können.

Cisco: KI-Nutzung steigert Beförderungschance um bis zu 50 %
Christopher Tighe, Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco Schweiz (Bild: Cisco, Moneycab)
22.Januar 2026 — 09:47 Uhr
Cisco: KI-Nutzung steigert Beförderungschance um bis zu 50 %

Die meisten Mitarbeitenden lernen durch praktische Erfahrung: 87 % der befragten Mitarbeitenden geben an, dass sie den Umgang mit KI aus Neugierde und über rollenrelevantes Ausprobieren von KI-Tools erlernen. Der Zugang zu Hilfe-Möglichkeiten und -Ressourcen ist dabei entscheidend für nachhaltiges Vertrauen und Akzeptanz.