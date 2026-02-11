Cisco Live EMEA 2026: Zahlreiche Innovationen für das KI-Zeitalter

Wallisellen – Cisco kündigt den nächsten grossen Schritt beim Aufbau kritischer Infrastrukturen für die KI Ära an. Auf der Cisco Live in Amsterdam stellte das Unternehmen eine Reihe von Innovationen vor, mit denen Kunden ihre Ambitionen für eine sichere und vertrauenswürdige Agentic AI deutlich ausbauen können. Mit den neuen Produkten kann Cisco noch besser Netzwerk-, Sicherheits-, Observability- und Souveränitätslösungen über eine einheitliche Technologieplattform bereitstellen.

Vor über 21‘000 IT-Fachleuten auf der Cisco Live EMEA erklärte Jeetu Patel, President und Chief Product Officer von Cisco, dass die neuen Produkte innerhalb der Cisco-Plattform Sicherheit und digitale Resilienz grundlegend neu definieren werden. Unternehmen gewinnen dadurch mehr Möglichkeiten für Innovationen und können KI erfolgreicher nutzen.

«KI-Innovationen entwickeln sich schneller denn je, und wir liefern die kritische Infrastruktur, die unsere Kunden brauchen, um dieses Tempo mitzugehen und KI sicher und geschützt einzusetzen», sagt Jeetu Patel, President und Chief Product Officer von Cisco. «Die heutigen Ankündigungen unterstreichen die Stärke von Cisco eine einheitliche Plattform bereitzustellen und zeigen, wie unsere Innovationen in den Bereichen Silicon und Systems, AgenticOps, Sicherheit und Observability zusammenwirken, um für unsere Kunden vom Rechenzentrum bis zum Arbeitsplatz und darüber hinaus echten Mehrwert zu schaffen.»

Die wichtigsten Innovationen der Cisco Live EMEA

Silicon One G300

Der Silicon One G300 ermöglicht es Kunden, ihre KI-Cluster massiv zu skalieren. Der G300-Chip mit 102.4 Tb/s steigert mit Hilfe von Intelligent Collective Networking die Netzwerkauslastung um 33 Prozent und verkürzt die Auftragsabwicklungszeit im Vergleich zu nicht optimiertem Datenverkehr um 28 Prozent. Cisco bringt zudem die G300-basierten Systeme N9100 und 8000 auf den Markt, die speziell für KI-Netzwerkbetreiber wie Hyperscaler, Neoclouds, souveräne, private Umgebungen, Service Provider und Unternehmen entwickelt wurden. Die Systeme verfügen über eine innovative 100-prozentige Flüssigkeitskühlung und unterstützen hochauflösende Optiken mit einer um 70 Prozent höheren Energieeffizienz. Zu den N9100 und 8000er Innovationen zählen weiterhin:

d6T OSFP (Octal Small Form-factor Pluggable) Optics: Bieten extrem hohe Bandbreite für KI-optimierte Netzwerke, z. B. 1,6T-Verbindungen zwischen Switches und Netzwerkkarten sowie für 1,6T-, 800G-, 400G- oder 200G-Verbindungen zwischen Switches und Servern

800G Linear Pluggable Optics (LPO): LPO-Module senken den Stromverbrauch gegenüber retimed Modulen um 50 %; mit neuen N9000- und 8000-Systemen wird der Switch-Energiebedarf um 30 % reduziert.

Erweitertes Portfolio an Silicon One P200-basierten Systemen: Neue P200-basierte N9000-Systeme und erweiterter OS-Support auf 8223-Systemen bieten Skalierbarkeit für verschiedene Netzwerkrollen; neue 28,8T-Linecards und 800G ZR/ZR+ Optiken ermöglichen eine einheitliche Netzwerkarchitektur.

AI Defense und SASE

Die bisher grössten Updates für Cisco AI Defense seit dem Start im Januar 2025 führen Governance für die KI-Lieferkette sowie Schutz für den Einsatz von Agentic-Tools ein. Sie reduzieren somit das Risiko durch Kompromittierungen oder Manipulationen. Zu den Neuerungen gehören:

AI BOM (Bill of Materials): Ermöglicht zentrale Transparenz und Steuerung für KI-Software-Assets, einschliesslich Model Context Protocol (MCP) Servern und Drittanbieter-Abhängigkeiten, um die KI-Lieferkette zu schützen.

MCP-Katalog: Erkennt, inventarisiert und unterstützt das Risikomanagement für MCP-Server und -Register auf öffentlichen und privaten Plattformen, wodurch die KI-Governance gestärkt wird.

Fortschrittliches algorithmisches Red Teaming: Erweitert den Umfang von KI-Sicherheitsprüfungen durch adaptive Einzel- und Mehrfachtests für Modelle und Agenten in mehreren Sprachen.

Echtzeit-Agentic-Grenzen zur Sicherheit von Agenten und Anwendungen: Überwacht und prüft kontinuierlich agentische Interaktionen, um Manipulation oder unsicheres Verhalten zu erkennen – etwa vergiftete Tools oder Prompts, die zur unbefugten Nutzung von Tools führen sollen.

Als «Industry-First» bringt Cisco eine KI-gestützte Weiterentwicklungen für Secure Access Service Edge (SASE) auf den Markt, darunter eine intentionsbasierte Analyse von Agentic-AI-Interaktionen und Tool-Anfragen. Dabei wird das «Warum» und «Wie» des agentischen Datenverkehrs bewertet, um neuartige Bedrohungen abzuwehren. Ausserdem bietet die neue Betriebssystem-Version IOS XE 26 branchenweit erstmals umfassenden Post-Quantum-Kryptografie-Schutz für Unternehmen vor Manipulationen an Geräten und Datenkompromittierungen. Die Lösung erfüllt dabei die sich weiterentwickelnden europäischen und globalen regulatorischen Vorgaben. Somit erhalten Unternehmen eine Reihe von Funktionen, mit denen sie KI-Technologien sicher einführen und gleichzeitig die Integrität der Agenten sowie die Kontrolle über agentenbasierte Interaktionen gewährleisten können.

AgenticOps

Mit agentenbasierten IT-Betriebsmodellen (AgenticOps), werden durch KI-gestützte, autonome Abläufe und integrierte Kontrollen die Komplexität moderner IT-Umgebungen reduziert und die Effizienz gesteigert. Die neuen AgenticOps-Innovationen von Cisco umfassen das gesamte Cisco-Portfolio. Sie automatisieren, skalieren und vereinfachen IT-Abläufe im KI-Zeitalter. Cisco AgenticOps nutzt Erkenntnisse aus einer der umfassendsten domänenübergreifenden Telemetrie-Quellen der Branche. Sie umfasst Informationen aus Cisco Networking, Security Cloud Control, Cisco Nexus One, Splunk und weiteren Systemen. Die Neuerungen umfassen nun Tools, Funktionen und Plattformverbesserungen in den Bereichen Netzwerk, Sicherheit und Observability. Cisco AgenticOps ermöglicht eine kontextbezogene, agentenbasierte Ausführung im realen Betriebsmassstab. Damit verlagern sich alltägliche Prozesse von Menschen auf Maschinen, wobei die Teams weiterhin vollständige Kontrolle über die Ergebnisse behalten.

Neben Hardware und Software benötigen Kunden auch Support und Fachwissen, um eine souveräne Umgebung zu betreiben. Cisco Customer Experience (CX) bietet daher nun gezielte Unterstützung über Air-Gapped-, On-Prem- und Hybrid-Setups.

Cisco verfügt nun über vier Cisco Critical National Services Centers (CNSCs) in Europa. Die drei neuen CNSCs befinden sich in Grossbritannien, Frankreich und Spanien, ein weiteres ist in Italien geplant. Die Zentren unterliegen strengen Kontrollen und verfügen über spezielle räumliche Einrichtungen, getrennte Betriebsprozesse und sicherheitsgeprüftes Personal. Ergänzend zu den regulären Kanälen des Technical Assistance Center (TAC) von Cisco, ermöglichen CNSCs technischen Support über sichere, zugelassene Kanäle, die den jeweiligen Richtlinien zum Umgang mit Daten entsprechen. (Cisco/mc)