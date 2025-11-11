Cisco Swiss Partner Awards 2025: Das sind die Schweizer Gewinner

Wallisellen – Auch in diesem Jahr hat Cisco im Rahmen des Cisco Partner Summits seine Partner geehrt. Eine Woche vor dem globalen Event wurden in insgesamt 18 Kategorien bereits die Schweizer Partner für ihre Leistungen im Geschäftsjahr 2025 mit den «Cisco Swiss Partner Awards» ausgezeichnet. Während viele Partner herausragende Leistungen erbracht haben, stachen in diesem Jahr einige Partner wie die Swisscom und Netcloud besonders hervor.

«Ciscos Partner sind der Motor für die Digitalisierung in der Schweiz. Ihre Innovationskraft rund um KI, Cybersicherheit und IT-Netzwerke ermöglicht es Schweizer Unternehmen, die Vorteile der Digitalisierung für ihre Unternehmensziele zu nutzen,» sagt Christopher Tighe, General Manager Cisco Schweiz.

Während der Cisco Partner Summit ab dem 3. November 2025 in San Diego stattfindet, wurden die Schweizer Partner bereits vorab bei einem eigenen lokalen Event in Zürich ausgezeichnet. Im Sablier Rooftop Restaurant in Zürich kamen am 28. Oktober 2025 fast 50 Partnervertreter für die Ehrung zusammen.

«Herzlichen Glückwunsch allen Schweizer Gewinnern der Cisco Partner Awards 2025. Auch in diesem Jahr, gab es wieder enorm viele Digital-Projekte, mit echtem Mehrwert. Die Entscheidung fiel der Jury nicht leicht. Der Einsatz und die Ideen unserer Partner beeindrucken mich immer wieder und ich bedanke mich für die herausragende Zusammenarbeit», sagt Niema Nazemi, Channel Leader Cisco Schweiz.

Die Gewinner des Cisco Swiss Partner Awards 2025