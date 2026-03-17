Die Enterprise Group von Huawei Schweiz zeichnet seine Partner of the Year aus und blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück

Zürich – Huawei Schweiz hat Ende Januar im Rahmen ihres jährlichen Partner Awards Anlasses insgesamt zwölf Partnerunternehmen des Bereiches Enterprise Business ausgezeichnet. Die neun Awards würdigen besondere Leistungen im Enterprise-Geschäft im Geschäftsjahr 2025.

Rund 100 Gäste nahmen an der «Huawei Partner Chinese New Year Celebration» auf dem Fondueschiff in Zug teil. Der Anlass bot den Rahmen für einen Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr sowie für einen Ausblick auf die weitere Entwicklung des Enterprise-Geschäfts in der Schweiz.

Das Jahr 2025 war geprägt von einem sehr erfolgreichen Geschäft mit vielen starken Projekten. In anspruchsvollen Einsatzumfeldern – unter anderem bei der öffentlichen Hand – konnten gemeinsam mit den Partnern zahlreiche neue Projekte realisiert und bestehende Kundenbeziehungen weiterentwickelt werden.

Wang Yang, Managing Director, Enterprise Business Group (EBG), Huawei Switzerland: «Unsere Partner spielen eine zentrale Rolle für den Erfolg unseres Enterprise-Geschäfts in der Schweiz. Das vergangene Jahr hat gezeigt, wie wichtig klare gemeinsame Zielsetzungen, technologische Kompetenz und gegenseitiges Vertrauen sind. Wir investieren gezielt in unser Partnersystem, um langfristig gemeinsam zu wachsen und unseren Kunden verlässliche, leistungsfähige Lösungen bereitzustellen.»

Mit dem Geschäftsjahr 2025 hat Huawei ein neues Award-System eingeführt. Die Partnerleistungen werden neu in drei Kategorien mit insgesamt neun Awards ausgezeichnet. Mehrere Unternehmen wurden in unterschiedlichen Kategorien geehrt, was ihre breite Kompetenz und ihr kontinuierliches Engagement widerspiegelt.

Huawei Partner Awards 2025

(Huawei/mc/hfu)