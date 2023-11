Cognizant startet Ausbildungsinitiative Synapse

Frankfurt – Cognizant (Nasdaq: CTSH) gibt den Startschuss für Synapse: Die Ausbildungsinitiative soll bis 2026 weltweit mehr als einer Million Menschen moderne technologische Skills – wie generative künstliche Intelligenz (KI) – vermitteln und somit fit für das digitale Zeitalter machen. Für das Programm arbeitet Cognizant eng mit Regierungen, akademischen Einrichtungen, Unternehmen und anderen strategischen Partnern zusammen. Im Rahmen dessen stellt das Unternehmen KI-Technologien und eigene Technologie-Services bereit, um Menschen weltweit auf die Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten. Darüber hinaus ist der Aufbau eines Konsortiums von Ausbildungs- und Beschäftigungspartnern geplant, die ausgebildete Personen des Synapse-Programms künftig beschäftigen werden.

Die Initiative basiert auf Cognizants langjähriger Expertise in der Schulung und Ausbildung globaler Arbeitskräfte und dem ständig wachsenden Know-how über internationale Märkte und digitale Technologien. Sie richtet sich an benachteiligte Bevölkerungsgruppen und Menschen mit eingeschränktem Zugang zu traditioneller Bildung. Ziel ist es, sinnvolle Veränderungen voranzutreiben und durch zugängliche, umfassende und hochwertige Qualifikationen Karrierewege zu öffnen, die für viele Menschen zuvor unerreichbar waren. Die Initiative – die erste ihrer Art – setzt sich für die Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion in der technischen Bildung ein. Sie bietet Trainings, die von grundlegenden digitalen Kenntnissen bis hin zu generativer KI reichen, darunter:

Skills Accelerator: Cognizant plant, 200.000 Arbeitssuchende durch innovative, geförderte Weiterbildungsprogramme mit gefragten technischen Fähigkeiten auszustatten. Nach erfolgreichem Abschluss eines Online-Kurses verfügen die Teilnehmer über die notwendigen Skills für eine Karriere im Technologiebereich. Teilnehmer mit hoher Punktzahl kommen in die engere Auswahl für ein spezielles „Train-to-hire“-Programm von Cognizant oder für ein Vorstellungsgespräch mit Cognizant oder einem seiner Synapse-Partner.

Technologiepartnerschaften: Bei der Ausbildung von 200.000 Menschen sowie der erstmaligen Öffnung des Technologiemarktes für einen neuen Arbeitskräfte-Pool wird Cognizant von einem umfassenden Technologie-Ökosystem unterstützt. Unter anderem bringen sich Organisationen wie die indische NASSCOM und die Cognizant Google Cloud AI University ein.

Ausbildungsplätze: In Zusammenarbeit mit Universitäten, Community Colleges und Arbeitsgruppen für Personalentwicklung unterstützt Cognizant Tausende von Menschen bei ihrer Ausbildung und gibt ihnen neue Erfahrungen und Fähigkeiten an die Hand, die für neue Technologien wie generative KI erforderlich sind. Das Ausbildungsprogramm von Cognizant richtet sich an Berufseinsteiger:innen und Fachkräfte in der Mitte ihrer beruflichen Laufbahn und soll ihnen den Einstieg in die Technologiekarriere erleichtern. Ziel ist es – in Kombination mit einem neuen Arbeitgeberkonsortium, das von Cognizant und Partnern ins Leben gerufen wird – eine sogenannte „Talent Pipeline as a Service" (TPaaS) zu initiieren. Diese baut gezielt Arbeitskräfte auf, die über die notwendigen Erfahrungen und Fähigkeiten im Bereich der neuen Technologien verfügen.

Bildung für die Gemeinschaft: Cognizants Corporate Social Responsibility (CSR)-Aktivitäten erreichen Hunderte von Organisationen weltweit und wirken sich auf Millionen von Menschen aus. Mithilfe gezielter philanthropischer Zuwendungen, Freiwilligenarbeit und Mentoring sowie Bildungspartnerschaften werden voraussichtlich 300.000 Menschen erreicht.

Mitarbeiterqualifizierung: Darüber hinaus wird Cognizant mithilfe der eigenen preisgekrönten Lern- und Entwicklungsplattform voraussichtlich mehr als 200.000 seiner 345.000 Mitarbeiter:innen während der Laufzeit der Initiative weiterbilden und dabei auf die wichtigsten Technologien wie generative KI zurückgreifen.

Die Synapse-Initiative soll die technische Ausbildung und Personalentwicklung revolutionieren und neu ausbalancieren. Dazu definiert das Programm die Möglichkeiten und Perspektiven für weltweit mehr als eine Million Menschen neu und schafft bis 2026 einen neuen, einsatzbereiten Talente-Pool für die digitale Wirtschaft der Zukunft. Synapse basiert auf Cognizants „Erbe“ als Technologie-Schmiede und engen Partnerschaften mit Industrie und Regierungen sowie auf der umfassenden Expertise des Unternehmens in Bezug auf globale Regionen, Branchen und digitale Technologien. Seit 2018 arbeitet Cognizant eng mit globalen Organisationen zusammen, um in die Ausbildung von Menschen im Technologiebereich zu investieren. Seitdem hat das Unternehmen 70 führende globale Firmen und Non-Profit-Organisationen, die sich im Bereich Bildung und Qualifizierung engagieren, mit 70 Millionen US-Dollar unterstützt. Anfang dieses Jahres erweiterte Cognizant zudem seine Partnerschaft mit Google Cloud, um Schulungsressourcen für die Entwicklung von Technologie-Talenten speziell für Google Cloud bereitzustellen und den verantwortungsvollen Einsatz von KI zu fördern.

„Unsere Welt verändert sich in einem noch nie dagewesenen Tempo. Ebenso steigt die Nachfrage nach kreativen, technikaffinen Menschen sprunghaft an“, sagt Ravi Kumar S, CEO, Cognizant. „Mit Synapse verfolgen wir das Ziel, weltweit eine Million Menschen mit den Fähigkeiten auszustatten, die sie brauchen, um in der digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Dabei geht es nicht nur um Bildung. Vielmehr steht im Fokus, Menschen zu befähigen, ihr Schicksal selbst zu bestimmen und Beschäftigungschancen zu schaffen, die zukünftigen Arbeitgeberanforderungen entsprechen.“

Kumar fügt hinzu: „Das herkömmliche Qualifizierungsmodell hält mit der Entwicklung der Arbeitskräfte nicht Schritt – Synapse will hier einen neuen Weg für den Erfolg von Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufzeigen. Wir können uns nicht auf den Status quo verlassen, um Arbeitnehmer auf die Arbeitsplätze der Zukunft vorzubereiten. Stattdessen müssen wir unseren Weg zum Erfolg für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermassen umgestalten.“ (Cognizant/mc/ps)