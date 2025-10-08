Coop modernisiert Fax-Kommunikation mit Retarus Cloud Fax und Bechtle

München / Basel – Das Schweizer Handelsunternehmen Coop hat gemeinsam mit Bechtle und Retarus, Anbieter von cloudbasierten Lösungen für sichere Business-Kommunikation, seine Fax-Kommunikation erfolgreich modernisiert. Ziel war es, die komplexe, veraltete Systemlandschaft durch eine zukunftssichere Cloud-Lösung zu ersetzen. Die neue Fax-Infrastruktur basiert auf Retarus Cloud Fax und sorgt für hohe Ausfallsicherheit, durchgängige Prozessintegration, maximale Transparenz und geringere Betriebskosten.

Fax-Technologie spielt für Coop zum Beispiel im Rahmen der Lieferantenkommunikation oder bei zeitkritischen Produktrückrufen eine zentrale Rolle. Die bisherige Infrastruktur basierte auf mehreren Windows-Servern, war hardwaregebunden, fehleranfällig und kostenintensiv im Betrieb. Ihre zunehmende Komplexität machte die Instandhaltung zudem sehr aufwendig, sodass sie nicht mehr zeitgemäss und wirtschaftlich vertretbar war.

Cloudbasierte Faxlösung für moderne Prozesskommunikation

Retarus Cloud Fax bietet Coop ein hohes Mass an Flexibilität und Effizienz. Die Lösung ermöglicht die fehlerfreie, nachvollziehbare Zustellung von Faxen direkt in Microsoft 365 und SAP, ohne zusätzliche Hardware oder Wartungsaufwand. Ein zentrales Management-Portal sorgt für eine transparente Übersicht über sämtliche Faxvorgänge inklusive automatischer Zustellbestätigungen und detaillierter Berichte. Dank eines zuverlässigen Failover-Managements ist die Cloud-Fax-Lösung zudem nahezu ausfallfrei, was eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen On-Prem-Infrastruktur darstellt.

„Wir sind mit der Lösung, die Bechtle und Retarus uns zur Verfügung gestellt haben, sehr zufrieden. Sie hat unsere veraltete Infrastruktur abgelöst, die Zuverlässigkeit deutlich erhöht und den Betriebsaufwand spürbar reduziert“, erklärt Christoph Egloff, Leiter M365 Competence Center bei Coop.

Enge Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Die Umsetzung erfolgte in enger Partnerschaft zwischen Coop, Bechtle und Retarus – von der Konzeption über den Proof of Concept bis hin zur schrittweisen Migration in den Livebetrieb. Besonders hervorzuheben ist die reibungslose Integration in die bestehende SAP-Systemlandschaft sowie Microsoft 365, ohne dass der laufende Betrieb unterbrochen wurde. Auch Anforderungen an Datenschutz und Compliance konnten durch die optional mögliche Datenverarbeitung innerhalb der Schweiz umfassend erfüllt werden.

Nachhaltiger Mehrwert für Coop

Seit der Inbetriebnahme überzeugt die Lösung durch eine aussergewöhnliche Stabilität: Es kam zu keinen nennenswerten Übertragungsfehlern oder Wiederholungen. Die Supportaufwände wurden auf ein Minimum reduziert, was einen klaren Effizienzgewinn für die IT-Abteilung von Coop bedeutet. Darüber hinaus profitieren die Fachbereiche von fixen, planbaren Betriebskosten und hoher Transparenz bei gleichzeitiger Einhaltung strengster Datenschutzanforderungen.

Benjamin Storbeck, Head of Partner Sales Central Europe bei Retarus, betont: „Die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bechtle, Coop und Retarus war entscheidend für den Projekterfolg. Gemeinsam konnten wir eine Lösung bereitstellen, die nicht nur technologisch überzeugt, sondern sich auch reibungslos in komplexe Systemlandschaften integrieren lässt. Solche Partnerschaften sind für uns essenziell, um den hohen Anforderungen unserer Kunden an Stabilität, Transparenz und Sicherheit gerecht zu werden.“ (Retarus/mc/ps)