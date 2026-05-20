Dennis Brügger wird Managing Director der Bechtle Schweiz AG

Mägenwil – Dennis Brügger übernimmt zum 15. Juni 2026 die Position des Managing Directors der Bechtle Schweiz AG.

Er bringt langjährige Führungserfahrung in nationalen und internationalen Unternehmen mit und ist bestens in der Branche vernetzt. Er war unter anderem bei Swisscom, IBM, SoftwareOne und Migros tätig und verantwortete dort grosse Teams sowie komplexe IT- und Serviceorganisationen. Zu seinen Schwerpunkten zählt insbesondere die zukunftsorientierte Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen. Der ausgebildete Informationstechniker TS verfügt zusätzlich über einen MAS in Business Information Management sowie einen MBA in General Management.

Der 52-jährige Brügger steht für einen kooperativen und unternehmerisch geprägten Führungsstil. Er legt grossen Wert auf Vertrauenskultur, die aktive Einbindung von Teams in Entscheidungsprozesse sowie eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern. Die Kombination aus technologischer Tiefe und moderner Führung passt ideal zur Kultur und Wachstumsstrategie von Bechtle. (pd/mc)

Bechtle Schweiz AG