Crealogix erhält Übernahmeangebot von britischer Vencora

Zürich – Der Software- und IT-Dienstleister Crealogix soll vom Mitbewerber Vencora UK Limited übernommen werden. Die Briten offerieren 60 Franken je Crealogix-Aktie in bar. Zuletzt hatten die Papiere bei 49,80 Franken geschlossen. Damit würde Crealogix mit 84 Millionen Franken bewertet.

Der Verwaltungsrat von Crealogix empfiehlt, die Offerte anzunehmen, teilte die Gesellschaft am Donnerstag mit. Zudem hätten Aktionäre, die insgesamt 51,66 Prozent der Aktien hielten, sich bereit erklärt, ihre Anteile anzudienen.

Damit ist die Mindestandienungsquote von 66,67 Prozent nicht mehr weit. Vencora gehe zudem davon aus, dass Crealogix die Dekotierung bei der Schweizer Börse einleiten werde.

Weiter werde erwartet, dass der Angebotsprospekt am oder um den 1. Dezember 2023 veröffentlicht werde. Die Angebotsfrist werde am oder um den 18. Dezember 2023 beginnen und am oder um den 18. Januar 2024 enden.

Vencora ist wie Crealogix im Bereich digitaler Bankentechnologie tätig. Sie ist laut dem Communiqué eine indirekte Tochtergesellschaft der Constellation Software Inc aus Kanada. (awp/mc/ps)