CREALOGIX: Markteinführung des Förder-Portals mit dem erfolgreichen Go-Live von sieben Förderbanken

Zürich – CREALOGIX hat die Inbetriebnahme seines Kundenportals bei sieben öffentlichen Finanzinstituten abgeschlossen. Das Portal zur umfassenden Digitalisierung von Antragsstrecken bei Förderbanken wurde erfolgreich eingeführt und markiert einen bedeutenden Meilenstein im Public Finance-Sektor. CREALOGIX stärkt seine Präsenz durch den weiteren Ausbau dieses Geschäftsbereichs und unterstreicht sein Engagement für Innovation und Digitalisierung im Bereich Förderbanken sowie öffentliche Verwaltung.

Die leistungsstarke, skalierbare Plattform ist auf die spezifischen Anforderungen des öffentlichen Finanzsektors zugeschnitten und beinhaltet umfangreiche Funktionen aus dem CREALOGIX Produktportfolio im Hinblick auf Digitalisierung und Automatisierung im internationalen Bankensektor wie zum Beispiel „Open Banking“, „Onboarding“ oder „AI“. Die Förder-Portal-Lösung ermöglicht die vollständig digitale Bearbeitung von Fördermittelanträgen. Alle am Antragsprozess Beteiligten wie z.B. Bürger, Unternehmen, Banken, Behörden oder Dritte können über das Portal im Rahmen des kompletten Prozesslebenszyklus nahtlos integriert werden.

Die cloud-basierte Förder-Plattform, die von CREALOGIX gehostet und betrieben wird, ist das Ergebnis einer engen Partnerschaft zwischen CREALOGIX und den sieben Förderbanken, die Teil dieser Kooperation sind – die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank), die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH), die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB), die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), die Investitions- und Förderbank Niedersachsen – NBank, die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) und die Bremer Aufbau-Bank (BAB). Die Förder-Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt und automatisiert, so dass Fördermittelantragsprozesse nicht nur beschleunigt, sondern erheblich vereinfacht werden können.

„Die Einführung des Kundenportals ist sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeitenden ein enorm wichtiger Schritt im Rahmen unserer Digitalisierungsstrategie. Die Plattform ermöglicht es uns, komplette Antragsstrecken zu automatisieren und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit und Flexibilität“, so Judith Mandel, Mitglied der Geschäftsleitung bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank).

Seit seiner Gründung 1996 investiert CREALOGIX kontinuierlich in Forschung und Entwicklung und hat sich damit in der internationalen Bankenwirtschaft den Ruf eines Innovationsführers erarbeitet. CREALOGIX liefert seit geraumer Zeit Portal-Lösungen auch an Förderbanken; seit 2020 wurde dieser Geschäftsbereich erheblich durch Investitionen ausgebaut. Zwischenzeitlich verfügt CREALOGIX mit dem Förderportal über eine marktführende Lösung in diesem Segment.

„Die erfolgreiche Einführung des Förderportals ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie im öffentlichen Sektor“, erklärt Oliver Weber, CEO von CREALOGIX. „Die Investitionen in die Förder-Plattform stärken Innovation und Digitalisierung und kommen allen Förderantragsstellern zugute.“ Durch die Bündelung unserer langjährigen Expertise im Bankwesen, bei Portalen, Digitalisierung und Automatisierung können wir die digitale Transformation im öffentlichen Finanzsektor vorantreiben.“

Mit der erfolgreichen Einführung des Förderportals sowie der Etablierung einer starken Präsenz auf dem deutschen Public-Finance-Markt bleibt CREALOGIX entschlossen, sein Portfolio weiter auszubauen und den Kundenstamm in diesem strategischen Geschäftsbereich gezielt zu erweitern. (CREALOGIX/mc)