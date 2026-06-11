CSS: Florian Maurer wird neuer Leiter ICT & Data

Luzern – Florian Maurer wird am 1. November 2026 die Leitung des Geschäfts­bereichs ICT & Data übernehmen. Mit dem 47-Jährigen gewinnt die CSS eine Führungspersönlichkeit mit umfassender Technologie- und Datenmanagement-Expertise sowie ausgewiesener Erfahrung in einem anspruchsvollen Versicherungsumfeld. Seine Ernennung unterstreicht den Anspruch der CSS, mithilfe von Technologie und Daten die Kunden­orientierung und Innovationskraft weiter zu stärken.

Nach über 17 Jahren bei Swiss Re, dem weltgrössten Rückversicherer, wird Florian Maurer per 1. November Mitglied der Geschäftsleitung der CSS. Als Leiter ICT & Data wird er die technologische Weiterentwicklung der CSS verantworten – von der IT-Strategie über Softwareentwicklung, IT-Sicherheit und Betrieb bis zur Umsetzung von Daten- und KI-Lösungen.

Technologiekompetenz im Versicherungsumfeld

Florian Maurer hat in den vergangenen Jahren als Managing Director bei Swiss Re unter anderem IT-Landschaften modernisiert und daten- sowie KI-gestützte Lösungen eingeführt. Damit trug er dazu bei, neue Ansätze im Versicherungsgeschäft zu verankern und die Effizienz weiter zu erhöhen.

«Die CSS richtet ihre Datennutzung und technologischen Grundlagen auf künftige Anforderungen aus – ein Wandel, der derzeit viele Unternehmen prägt. Datenbasierte Lösungen schaffen die Grundlage, um Innovationen rascher in die Praxis zu überführen und interne Prozesse effizienter und einfacher zu gestalten. Wir freuen uns deshalb sehr, mit Florian Maurer eine Führungspersönlichkeit zu gewinnen, die strategische Technologie­initiativen in einem anspruchsvollen Versicherungsumfeld mitgeprägt und erfolgreich umgesetzt hat. Seine Erfahrung wird für die kommende Strategieperiode von grosser Bedeutung sein, in der wir unsere IT-Infrastruktur und datengetriebene Lösungen weiterentwickeln», sagt Mirjam Bamberger, CEO der CSS.

Seit 17 Jahren in der Versicherungs­branche

Florian Maurer verfügt über einen Master of Science in Electrical Engineering and Information Technology sowie einen Master of Advanced Studies in Management, Technology and Economics der ETH Zürich. Mit seinem Eintritt bei Swiss Re 2009 übernahm er zunächst verschiedene Führungsfunktionen in den Bereichen Enterprise Architecture, Datenmanagement und digitale Transformation. Ab 2016 verantwortete er Transformationsvorhaben und die Modernisierung von IT-Landschaften innerhalb von Swiss Re Corporate Solutions. Zuletzt leitete er als Managing Director die gesamte Technologie- und Datenorganisation des Geschäftsbereichs Corporate Solutions mit über 700 internen und externen Mitarbeitenden.

Die Ernennung von Florian Maurer steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen durch die zuständigen Behörden. (CSS/mc/ps)