Cubewise neu mit Sitz in Deutschland

München – Cubewise hat eine Niederlassung in München eröffnet. Das in den Bereichen Budgeting, Forecasting und Financial Reporting spezialisierte Beratungsunternehmen festigt damit seine führende Rolle als Platinum-Partner von IBM in Deutschland. Als Practice Manager der deutschen Niederlassung stösst Markus Fynmore zu Cubewise Germany.

Deutschland ist für Cubewise ein wichtiger Markt mit einer grossen TM1-Gemeinschaft. Das australische Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen ist bereits seit Jahren von seinem Sitz in der Schweiz aus im deutschen Markt tätig. Mit der Gründung von Cubewise Germany GmbH soll diese Präsenz weiter verstärkt werden. «Wir haben weltweit viel Erfahrung in der Umsetzung von Planungs- und Reporting-Projekten gesammelt. Ab sofort bieten wir unsere innovativen Lösungen sowie unsere Passion für TM1 unserer Kundschaft in Deutschland vor Ort.», so Daniele Tedesco, Managing Director DACH-Region bei Cubewise.

«Wir helfen Unternehmen, das Beste aus TM1 herauszuholen. Unsere ausgewiesenen TM1-Experten und unsere innovativen Lösungen sind Garanten für erfolgreiche Projekte und zufriedene Kunden», fügt Martin Winkler, Head of Business Development DACH bei Cubewise hinzu.

Als IBM Platinum Business Partner unterstützt Cubewise grosse und mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von IBM TM1 und Planning Analytics Projekten. Mit den Software-Innovationen Cubewise Code und Apliqo bietet die Beratungsfirma zudem eigene anwenderfreundliche Best-practice-Lösungen und Zusatzwerkzeuge für IBM TM1 und Planning Analytics, um die Planungs- und Reportingprozesse ihrer Kunden zu optimieren. «Bei Cubewise haben wir einen Ansatz entwickelt, mit dem wir die Nutzung von IBM TM1 und Planning Analytics auf das höchste Level bringen. Unser Konzept basiert auf Know-how, das wir gemeinsam mit unseren Kunden seit Jahren in den kompetitivsten Märkten der Welt getestet haben. Wir freuen uns, dieses Know-how jetzt noch gezielter unseren deutschen Kunden zur Verfügung zu stellen», so Ben Heinl, Director von Cubewise.

Markus Fynmore ist neuer Practice Manager in Deutschland

Das Consulting-Team von Cubewise in Deutschland wird von Markus Fynmore geleitet. Der erprobte TM1-Experte übernimmt die Funktion des Practice Managers am neuen Standort in Deutschland. Fynmore hat für unterschiedliche Unternehmen im Bereich Financial Planning & Analytics und als TM1-Spezialist gearbeitet. «Als offizieller IBM-Platinum-Partner ist Cubewise in Deutschland die erste Adresse für Unternehmen, die ihre Planungs- und Reportingprozesse verbessern wollen. Ich bin begeistert, Teil des dynamischen Teams bei Cubewise Germany zu sein», so Fynmore. (Cubewise/mc/ps)

Über Cubewise

Cubewise ist zertifizierter Platin-Partner von IBM und spezialisiert auf die Beratung von Unternehmen, die ihre Budgeting-, Forecasting- und Financial-Reporting-Prozesse verbessern wollen.

Cubewise

Firmeninformationen bei monetas