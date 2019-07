Daniel Bader neuer CFO bei Crealogix

Zürich – Daniel Bader wechselt am 1. August 2019 zu Crealogix. Nach einer Einführungsphase wird er zum Chief Financial Officer und Mitglied der Gruppengeschäftsleitung berufen. Der genaue Zeitpunkt der Funktionsübernahme als CFO wird zu gegebenem Zeitpunkt kommuniziert, schreibt der Digital-Banking-Softwareanbieter in einer Mitteilung.

Daniel Baders Karriere umfasst mehr als 20 Jahre im Finanzbereich. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre arbeitete er in globalen Unternehmen, unter anderem als Auditor für Ernst & Young und PricewaterhouseCoopers. Zuletzt war Bader Chief Financial Officer bei der Swisslog Gruppe beschäftigt. Beim Logistikunternehmen ist er seit 2007 in leitenden Finanzfunktionen tätig.

Als erfahrener Finanzspezialist integrierte Daniel Bader Unternehmen effizient nach komplexen Mergers & Acquisitions (M&A), transformierte erfolgreich Geschäftsmodelle und optimierte Prozesse zur Förderung der Business Excellence. Zudem zeichnete er für die Implementierung von Finanzcontrollinginstrumenten verantwortlich. (mc/pg)