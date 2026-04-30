Patent Medical stellt Symbionic Teeth in Wien vor

Altendorf SZ / Wien – Patent Medical hat beim International Osteology Symposium 2026 in Wien mit Symbionic Teeth seine Weiterentwicklung klassischer Zahnimplantate präsentiert. Demnach belegen Forschungsarbeiten an der Universität Bern und Langzeitstudien, dass sie Periiplantitis vollständig verhindern.

Patent Medical aus Altendorf hat beim diesjährigen Osteology Kongress der in Root LU ansässigen Osteology Stiftung, der vom 23. bis 25. April in Wien stattgefunden hat, ein Corporate Symposium zu seinem Zahnersatz der nächsten Generation namens Symbionic Teeth veranstaltet. Geleitet wurde das nach einer Mitteilung vollbesetzte Symposium von den beiden Schweizer Experten Prof. Dr. Dr. Anton Sculean, dem Direktor der Klinik für Parodontologie an der Universität Bern, und Dr. Roland Glauser, zertifizierter Fachmann für Orale Implantologie und Inhaber der Zahnklinik cosmodent in Zürich.

Den Angaben zufolge präsentierten die beiden Experten belastbare Nachweise dafür, warum Symbionic Teeth biologische Komplikationen, die nach einer Implantation auftreten können, deutlich reduzieren können. So trat in Langzeitstudien an Universitäten in Deutschland und Österreich bei Patientinnen und Patienten über Beobachtungszeiträume von bis zu zwölf Jahren keine Periimplantitis auf. Diese entzündliche Erkrankung des Knochen- und Zahnfleischgewebes um ein Zahnimplantat betrifft 22 Prozent der Implantate.

Sculean und Glauser kamen bei ihrer Forschung mit den Histologen Dr. Peter Schüpbach und Prof. Dieter Bosshardt an der Universität Bern zu dem Ergebnis, dass Epithelzellen bereits in einem sehr frühen Stadium fest an die transmukosale Oberfläche der Symbionic Teeth anwachsen. Dadurch erzielen Symbionic Teeth anders als Zahnimplantate neben einer Knochenintegration auch einen Weichgewebsverbund. Der entstehende Zellverbund mit der besonderen und patentierten Oberfläche der Symbionic Teeth wirkt als mukosale Schutzbarriere gegen Plaque und Bakterien, selbst bei Hochrisikopatienten.

Die Symbionic Teeth erzeugen laut dem Medizintechnik-Fachmagazin „MedTech Outlook“ als erstes Implantatsystem der Welt einen Verbund zwischen periimplantärem Weichgewebe und Implantatoberfläche – und liefert damit den entscheidenden Durchbruch in der Prävention von Periimplantitis. Dafür wurde Patent Medical von „MedTech Outlook“ zum Implantathersteller des Jahres in Europa 2025 gekürt. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)