Der FC Basel implementiert mit AGILITA die S/4HANA Public Cloud

AGILITA-Fallstudie Digi Sens Switzerland AG – Präzise zum Erfolg mit neuem ERP

Die DIGI SENS Swizerland AG in Murten ist eine Spezialistin, wenn es um dynamisches Verwiegen auf und am Fahrzeug, die digitale Lastmessung in Aufzügen oder die effiziente Bestandeskontrolle durch präzises Wiegen in der Logistik geht. Damit auch hinter den Kulissen alles aufgeht, sorgt im Unternehmen ein modernes ERP für passgenaue Abläufe.