Bern – Neun vielversprechende Innovationen sind in drei Kategorien für das Finale des Swiss Technology Award 2024 nominiert. Aus über 100 Bewerbungen hat die professionelle Jury eine erste Vorauswahl getroffen. Am 22. November 2024 werden die drei Gewinnunternehmen im Rahmen von Open-i, der Schweizer Innovationsplattform, bekannt gegeben.

Der Swiss Technology Award (STA) ist seit 36 Jahren der bedeutendste Technologiepreis der Schweiz. In den drei Kategorien wird je ein Projekt gekürt, das die Jury durch überdurchschnittliches Marktpotenzial sowie herausragendem Neuigkeitswert besonders zu überzeugen vermag.

Die Finalistinnen und Finalisten des Swiss Technology Award 2024 sind:

Kategorie «Inventors»

MYNERVA entwickelt mit Leia eine neuroprothetische Socke, die durch nicht-invasive Neurostimulation Schmerzen lindert und die Berührungsempfindlichkeit bei diabetischer Neuropathie wiederherstellt.

Rhovica Neuroimaging AG arbeitet mit SoNav™ an einem präzisionsgesteuerten neurochirurgischen Katheter- und Überwachungssystem, das bei Notfallbehandlungen von Patienten mit erhöhtem Hirndruck Leben rettet und die Behandlungsergebnisse verbessert.

RoBoa entwickelt einen schlangenartigen Roboter mit wachstumsbasierter Fortbewegung, der dank seiner einzigartigen Manövrierfähigkeit und Sicherheit neue Massstäbe für Industrieinspektionen und Such- und Rettungseinsätze setzt.

Kategorie «Startups (Rising Stars)»

DePoly SA hat eine Technologie entwickelt, die PET-Kunststoffe in ihre Rohmonomere zerlegt, um recyceltes PET in Virgin-Qualität herzustellen und so eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu fördern.

irmos technologies AG, ein Spin-off der ETH, entwickelt KI-gestützte Software und massgeschneiderte Sensoren, um die sichere Betriebsdauer bestehender Brücken und Gebäude zu maximieren und die Wartungskosten zu minimieren.

Oxyle AG bietet eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung zur vollständigen Beseitigung von PFAS-Kontaminationen im Wasser mit minimalem Energieverbrauch und ohne sekundäre Abfälle.

Kategorie «Industry Innovation»

Bachem AG liefert mit der MCSGP-Technologie eine innovative Lösung zur effizienteren und umweltfreundlicheren Reinigung von Peptiden und Oligonukleotiden, wodurch die Produktionskosten gesenkt und die Nachhaltigkeit verbessert werden.

Bystronic AG integriert Sensor- und KI-basierte Echtzeitüberwachung in seine Laserschneidmaschinen, um die Schnittqualität sicherzustellen, die Autonomie zu erhöhen und Betriebskosten zu senken.

HeiQ AeoniQ Holding AG hat mit HeiQ AeoniQ™ ein nachhaltiges zellulosisches Filamentgarn entwickelt, das fossile Fasern wie Polyester und Nylon ersetzt, 100% erneuerbare Energie nutzt und zur CO₂-Reduktion beiträgt.

Bekanntgabe der Gewinnunternehmen an Open-i

Anlässlich von Open-i präsentieren am 22. November 2024 die am Finale teilnehmenden Unternehmen ihre zukunftsweisenden Projekte vor hochkarätigem Publikum. Im Anschluss werden die Gewinnerinnen und Gewinner auf der Bühne gekürt. Die neue Innovationskonferenz ist die ideale Plattform für innovative Unternehmen, um sich über den neusten Stand der Entwicklungen zu informieren, sich auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. An Open-i treffen sich führende Schweizer KMU, Startups & Investoren, Grosskonzerne, innovative Köpfe aus der Wissenschaft und Top-Talente der nächsten Generation, um den Weg für Kooperationen zu ebnen und dadurch die führende Rolle der Schweiz als innovativer und erfolgreicher Markt zu sichern. Die rund 1000 Teilnehmenden erwartet ein vielseitiges Programm mit über 70 nationalen und internationalen Top-Speakern, mehreren Erlebnis-und Netzwerkzonen, lösungsorientieren Innovation Labs und vieles mehr.

Nachhaltiger Support

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Swiss Technology Award erhalten ein Rundum- Unterstützungspaket für Marketing und Kommunikation, Vermittlung von Businesskontakten sowie weitere Netzwerkmöglichkeiten im Folgejahr.

Der Swiss Technology Award will gezielt innovative Schweizer Unternehmen fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Stärkung der Innovationskultur leisten. Und das mit Erfolg: Ein Grossteil der ausgezeichneten Finalistinnen und Finalisten konnte sich langfristig im Markt etablieren. (STA/mc/hfu)

