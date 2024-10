Geschäftsleitung von Quickline vollständig

Nidau – Der Verwaltungsrat von Quickline hat die Geschäftsleitung komplettiert: Per 1. Januar 2025 tritt der designierte CEO Egon Perathoner sein Amt an und zwei ausgewiesene Fachexperten werden die Geschäftsleitung vervollständigen: Dominik Breitenmoser als Chief Operating Officer (COO) und Eshchar Cohen als Chief Financial Officer (CFO).

In der Geschäftsleitung der Schweizer Telekommunikationsanbieterin Quickline gibt es per 1. Januar 2025 Bewegung: Wie bereits informiert wurde, übernimmt Egon Perathoner (bis dato COO) das Amt als CEO vom VR-Präsidenten und CEO ad interim Felix Kunz. Egon Perathoner bringt eine über 20-jährige Erfahrung in der Telekommunikationsbranche und ein fundiertes technisches Wissen mit. Felix Kunz übernahm im Januar 2024 die operative Leitung. Er wird sich nun wieder auf das VR-Präsidium konzentrieren.

Dominik Breitenmoser wird die Aufgabe als COO vom designierten CEO Egon Perathoner übernehmen. Dominik Breitenmoser ist seit 1. März 2024 als Head of Architecture bei Quickline tätig. Mit 25 Jahren Erfahrung in der Telekommunikation bringt er viel Wissen aus verschiedenen Bereichen der Informationstechnologien mit und überzeugt als erfahrener und strategisch versierter Manager. Dominik Breitenmoser ist ein begeisterter Bergsportler.

«Ich freue mich, Quickline und den Quickline-Verbund mit meiner Expertise weiter voranzubringen. In der dynamischen Telekommunikationsbranche ist es entscheidend, Innovationen voranzutreiben und gleichzeitig stabile, zukunftssichere Lösungen zu bieten. Dabei ist mir die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern besonders wichtig, um gemeinsam nachhaltige Erfolge zu erzielen.», kommentiert Dominik Breitenmoser seine neue Rolle.

Eshchar Cohen wird als CFO die Geschäftsleitung komplettieren. Er gilt als dynamische Führungspersönlichkeit und bringt 15 Jahre Finanz- und Managementerfahrung aus verschiedenen Schweizer und internationalen Unternehmen mit. Eshchar Cohen nimmt seit 1. April 2024 die Rolle als Head of Finance & Controlling bei Quickline wahr. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Bern und geniesst es, selbst bei kühleren Temperaturen in der Aare zu schwimmen.

«Ich danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen und die Nominierung zum CFO. Diese neue Aufgabe ist für mich eine grosse Ehre und eine spannende Herausforderung, die ich mit Begeisterung annehme. Ich freue mich darauf, mit dem Verwaltungsrat und den GL-Kollegen innovative Wege zu gehen und unser Unternehmen erfolgreich weiterzuentwickeln.», kommentiert Eshchar Cohen seine Wahl.

Der Geschäftsleitung von Quickline setzt sich per 1. Januar 2025 wie folgt zusammen:

Egon Perathoner, CEO

Dominik Breitenmoser, COO

Eshchar Cohen, CFO

Sergio Giorgetta, CMO

Beat Jaccottet, CIO

Felix Kunz, Verwaltungsratspräsident von Quickline: «Quickline hat sich in den vergangenen Jahren erfolgreich von der regionalen zur schweizweiten Telekommunikationsanbieterin mit preisgekrönten Produkten entwickelt. Ich bin überzeugt, dass die verstärkte Geschäftsleitung von Quickline dieses Wachstum weiter vorantreiben und sich noch enger an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und Partner orientieren wird.»

Der Verwaltungsrat dankt Felix Kunz für die Übernahme der operativen Leitung im Jahr 2024 und wünscht der gesamten Geschäftsleitung viel Erfolg in der Umsetzung der Quickline-Wachstumsstrategie im hart umkämpften Telekommunikationsmarkt. (Quickline/mc/ps)