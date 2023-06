Digicomp trainiert ab sofort auch Leadership und Soft Skills: Neues Kursangebot in Kooperation mit der Haufe Akademie

Zürich – In der digitalen Arbeitswelt müssen Tech Skills und Soft Skills zusammenkommen. Deshalb ergänzt Digicomp ihr Portfolio rund um digitale Kompetenz mit den gefragtesten Kursen der Haufe Akademie.

Vom Infrastrukturbereitsteller zum Möglichmacher der digitalen Transformation: IT ist in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr nur noch eine Abteilung des Unternehmens, sondern sie spielt eine strategische Schlüsselrolle für den Unternehmenserfolg. IT-Mitarbeitende sind immer seltener in dunklen Serverräumen anzutreffen, dafür immer öfter in den C-Level-Etagen der Unternehmen. Dort haben sie neue Aufgaben: Sie müssen präsentieren, komplexe IT-Themen erklären, moderieren, für komplizierte Sachverhalte sensibilisieren und letztlich das Management überzeugen.

Soft Skills und Leadership Skills sind daher bei IT-Expertinnen und -Experten in immer stärkerem Masse gefordert. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, bietet Digicomp als führende Bildungspartnerin in IT und IT Management ab sofort Leadership und Soft Skills Kurse in Kooperation mit der Haufe Akademie an. In diesen Kursen stehen Themen wie “Kommunikationsstärke”, “Positive Leadership”, “Konfliktlösungskompetenz”, “Kreativität & Innovation” auf der Agenda.

Digitale Führungskräfte

Dass eine grosse Nachfrage nach Leadership und Soft Skills besteht, zeigt ein Blick in den Skillsoft IT Skills and Salary Report 2022. Bei der Frage nach gesuchten Kompetenzen steht Teamkommunikation mit 60% an erster Stelle, gefolgt von zwischenmenschlicher Kommunikation auf Platz Zwei. Nur 5% der Befragten sind der Meinung, dass technische Fähigkeiten und kritisches Denken wichtige Kompetenzen für digitale Führungskräfte sind.

Leadership- & Soft Skills im Fokus

Wie entscheidend Leadership- und Soft Skills in der IT sein können, kann der Digicomp-CEO anhand seiner persönlichen Laufbahn bestätigen, weshalb er auch die treibende Kraft hinter der Kooperation mit der Haufe Akademie ist. Christoph Höinghaus begann seine Karriere als vielversprechender Reiter und Pferdewirt in Deutschland, bis er vom Unternehmer Klaus Christian Plönzke entdeckt wurde und in die IT-Branche wechselte. Auf seinen Stationen bei CSC, TDS und Trivadis erkannte er die Bedeutung von Leadership und Soft Skills in der IT: «Komplexe und oft abstrakte IT-Themen zu kommunizieren und mehrere Menschen mit unterschiedlichen Interessen an Bord zu holen, erfordert zwischenmenschliches Feingefühl – Soft Skills sind in der IT deshalb genauso wichtig wie Hard Skills .» (Digicomp/mc/ps)

Weitere Informationen

Informationen zu den einzelnen Kursen, die in Kooperation mit der Haufe Akademie neu in das Portfolio von Digicomp integriert werden, finden Sie HIER.

Bereich Führung & Leadership: LINK

Bereich Soft Skills: LINK

Über Digicomp

Digicomp ist die führende unabhängige Schweizer Bildungspartnerin für die Entwicklung von IT und IT Management Skills. Seit 45 Jahren schafft Digicomp den Raum für praxisnahe Weiterbildung, um Menschen beim kontinuierlichen Lernen neuer Kompetenzen zu unterstützen und für gefragte berufliche Rollen weiterzuentwickeln. Denn es sind Menschen und ihre Kompetenzen, die Unternehmen heute und in Zukunft erfolgreich machen.

www.digicomp.ch