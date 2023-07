Digital Detox vs. Digital Dominanz: Warum ein ausgewogenes Verhältnis zum digitalen Leben sinnvoll ist

Düsseldorf – Kaum ertönt der Wecker, schon findet das Handy seinen Weg in unsere Hände. Jetzt beginnt das Dilemma. Die Timeline von Facebook durchscrollen, die neuesten Nachrichten lesen oder mit Freunden chatten, für die nächsten Stunden bleibt es unser treuer Begleiter und wird kaum noch aus der Hand gelegt. Beim Versuch, uns vom digitalen Leben zu lösen, überkommt uns ein unangenehmer Druck.

Das Gefühl, das Handy wieder in die Hand zu nehmen, um den Informationsdruck erneut auf uns einprasseln zu lassen, ist enorm. Es kann sicherlich eine Herausforderung sein, ein gesundes Gleichgewicht zwischen der Trennung von digitalen Geräten wie Smartphones, Laptops und Tablets – die enorme Möglichkeiten bieten können – und dem völligen Eintauchen in diese Geräte zu finden.

In diesem Artikel erfahren unsere Leser, wie sie eine ausgewogene Beziehung zum digitalen Leben aufbauen können, ohne dabei die Produktivität zu opfern oder wertvolle Momente mit sich selbst oder anderen Menschen zu verpassen.

Endlich die digitale Balance finden

Das Leben zwischen Realität und Internet wird vermehrt zum Drahtseilakt. Schließlich verbringen wir unzählige Stunden vor den Bildschirmen. Beispielsweise sind Jugendliche bis zu 70 Stunden pro Woche an die Bildschirme gefesselt. Nachrichten lesen, ein neues Regal bestellen oder chatten mit Freunden, das Internet vereinfacht unseren Alltag ungemein. Doch wie können wir sicherstellen, dass wir nicht durch unser digitales Leben überwältigt werden? Die Antwort liegt in der digitalen Balance.

Digitale Balance bedeutet, dass wir bewusst entscheiden, wann und wie lange wir uns unserem Smartphone & Co. widmen. Es geht darum, sich selbst Grenzen und Prioritäten zu setzen. Man könnte sich etwa dazu entscheiden, am Wochenende keine E-Mails mehr zu beantworten oder eine Stunde vor dem Schlafengehen sein Handy auszuschalten. Das empfiehlt sich allein wegen des Blaulichts, welches der Smartphone-Bildschirm ausstrahlt.

Um seine digitale Balance zu finden, sollte man auch alternative Aktivitäten berücksichtigen, die einem helfen können, sich zu entspannen und abzuschalten. Ein Buch lesen oder die Prospekte nach neuen Lampen für die Wohnung durchblättern, anstatt jedes Mal das Handy dafür zu benutzen. Vielleicht auch ein Spaziergang an der frischen Luft oder eine Meditation – alles ohne digitale Ablenkungen.

Ein tiefer Blick auf den Zusammenhang zwischen Körper und Geist im digitalen Zeitalter

Im digitalen Zeitalter verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen Online- und Offline-Leben. Wir sind ständig online erreichbar und vernetzt. Doch was bedeutet das für unseren Körper und Geist?

Studien zeigen, dass exzessive Nutzung von digitalen Medien zu körperlichen Beschwerden führen können, wie:

Rückenschmerzen

Migräne

Kopfschmerzen

Augenproblemen

Schlafstörungen

ungesunde Ernährungsweise

Auch psychische Probleme wie Depressionen oder Angstzustände werden im Kontext der übermäßigen Nutzung des World Wide Webs gebracht. Doch es gibt auch positive Effekte: Digitale Technologien können uns dabei helfen, unsere Gesundheit zu verbessern. Fitness-Apps motivieren uns zum Sporttreiben und Sleep-Tracker helfen uns dabei, unseren Schlaf zu optimieren.

Stress vermeiden und unseren Körper in Einklang bringen

Die Nutzung von Fitness-Apps ist hier ein hervorragender Ansatz. Es ist für uns alle wichtig, unseren Körper regelmäßig fit und gesund zu halten und ihn nicht durch langes Sitzen oder andere schlechte Gewohnheiten negativ zu beeinflussen. Sportliche Aktivitäten in Kombination mit Entspannung können helfen, Stress-Situationen besser zu meistern und den Ausgleich im Alltag zu finden.

Auch die richtige Ernährung spielt in unserem Lifestyle eine wichtige Rolle, um einen gesunden Körper und Geist zu fördern. Unser Gehirn benötigt Vitamine und Nährstoffe, um effektiv arbeiten zu können. Überdies sollten wir versuchen, unser Denken positiv zu gestalten, indem wir positive Affirmation für uns selbst verwenden. Unser Verstand ist unser stärkster Verbündeter – er gibt uns die Kraft, Herausforderungen des digitalisierten Zeitalters anzunehmen. Wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zwischen Körper und Geist aufrechtzuerhalten, ist es also notwendig, sich regelmäßig Pausen vom digitalisierten Leben zu nehmen, um unserem Wohlbefinden etwas Gutes zu tun – sei es in Form von Meditation oder sportlichen Betätigungen. Mit einem guten Verhältnis zwischen Körper und Geist können wir unsere Ängste überwinden und mit dem Leben Schritt halten. (Action/mc/hfu)