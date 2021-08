Digital Economic Forum: Expect the Unexpected

Zürich – Das Digital Economic Forum (DEF) verknüpft als Wissenstagung die Forschung und Entwicklung mit Praxis und Politik. Erfahren Sie an einem in jeder Hinsicht speziellen Tag von erstklassigen Referentinnen und Referenten mehr über die digitale Gesellschaft der Zukunft und den Schutz von Daten – nebst dem Menschen als höchster Wert von Unternehmen.

Am DEF diskutieren hochkarätige Expertinnen und Experten über die Verwundbarkeit der Gesellschaft in einer «smarten» Welt und gehen der Frage nach, wie unser Gesellschaftssystem post-Corona und in weiterer Zukunft aussehen könnte.

Erleben Sie live in Zürich unter anderem Europas führenden Philosophen Professor Richard David Precht auf der DEF-Bühne. Wir bieten mit dem Digital Economic Forum endlich wieder eine Plattform für den Austausch unter Menschen.

Mit den Referaten sollen Impulse und Gedankenanstösse gegeben werden. Inspiration zu Themen, die sehr viele von uns beschäftigen: Wohin führt uns die Digitalisierungsreise? Was heisst eigentlich Cyber Crime? Wie können IT-Risiken gesenkt werden? Wie stellt man den Nährboden für gute Ideen bereit? Was verändern Social-Media und extensive Datennutzung für uns Menschen? Wie kann Bildung dank der Digitalisierung optimiert und den heutigen Gegebenheiten angepasst werden? … und vieles mehr.

