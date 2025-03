Digital Economy Award 2025 – jetzt bewerben

Zürich – Die Zukunft gestalten, Innovationen feiern und digitale Spitzenleistungen würdigen – der Digital Economy Award steht wieder an. Und mit ihm eröffnet sich die Chance, Teil einer Gemeinschaft von Vordenkern und Visionärinnen zu werden.



Die Bewerbungsphase wurde soeben eröffnet. Egal, ob Sie ein Startup, ein etabliertes Unternehmen oder ein kreativer Kopf sind, der Digital Economy Award bietet Ihnen eine einzigartige Plattform, um Ihre Errungenschaften vor einem aussergewöhnlichen (Business-)Netzwerk zu präsentieren, und Anerkennung für Ihre Arbeit sowie Ihren Innovationsdrang zu erhalten.



Höchste Zeit sich zu bewerben!



Reichen Sie jetzt Ihre Bewerbung ein und werden Sie Teil einer Veranstaltung, die die Besten der Besten in der digitalen Wirtschaft ehrt.



Ihr Projekt verdient es, gesehen zu werden – machen Sie jetzt den nächsten Schritt.



Wir wollen Sie und Ihre Projekte kennenlernen. Reichen Sie Ihre Bewerbung für den Digital Economy Award 2025 in den Kategorien «Digital Excellence Commercial», «Digital Excellence Government & NPO» oder «ICT Education & Training» ein. Die Eingabefristen laufen bis zum 16. Mai 2025.



Neu können Sie Ihren persönlichen Favoriten empfehlen!

Mit diesem Awardjahr können neu auch Drittpersonen Empfehlungen einreichen und auf mögliche Kandidatinnen und Kandidaten aufmerksam machen.

Dies gilt für die Kategorien «Digital Excellence Commercial», «Digital Excellence Government», sowie «ICT Education & Training». Auf Basis der bei uns eingegangenen Empfehlungen werden wir die vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandidaten kontaktieren.

Die Kategorie «Next Global Hot Thing» bleibt wie bisher den Scouting-Partnern des Digital Economy Award vorbehalten.



Die Award Night findet am 13. November 2025 im Hallenstadion Zürich statt.