Digital Economy Award 2026: Das sind die Finalistinnen und Finalisten

Zürich – Der Digital Economy Award wird 2026 zum 20. Mal vergeben, und die Konkurrenz war nie stärker: 29 Finalist:innen in Form von 20 Organisationen und neun Einzelpersonen sind für den Finalabend des Digital Economy Award 2026 am 19. November im Hallenstadion Zürich von der Jury identifiziert worden.

Sie decken die ganze Spannbreite der digitalen Innovation ab: von KI-gestützten Diagnose-Wearables über autonome Mobilität bis zu datenschutzkonformer KI in der humanitären Hilfe. Die Jurys haben ihre Auswahl an den Jurytagen bei Digicomp getroffen. Die Begründungen zeigen, was die diesjährigen Finalist:innen auszeichnet: Innovationskraft, die weit über den nationalen Markt hinausstrahlt, konkrete Lösungen mit gesellschaftlichem Nutzen und die Fähigkeit, digitale Verantwortung mit unternehmerischem Denken zu verbinden. «Die Projekte liefern Antworten auf zentrale Fragen: Wie lassen sich Daten nutzen, wie gelingt skalierbare Innovation und wie kann die Digitalisierung Wirtschaft und Gesellschaft messbar voranbringen?», fasst Marcus Dauck, Juryverantwortlicher beim Digital Economy Award, zusammen.

Dass diese Fragen gerade in der Schweiz auf so fruchtbaren Boden fallen, ist kein Zufall. «Die Schweiz ist global Spitzenreiterin, wenn es um Innovation geht, und führt auch den jüngsten Global Innovation Index an», sagt Andy Fitze, Verwaltungsratspräsident des Digital Economy Award. «Im November dieses Jahres bringen wir mit den Finalistinnen und Finalisten des Digital Economy Award jene Pioniere im Hallenstadion Zürich auf die Bühne, die diese Schweizer Stärke vorleben und antreiben.»

Folgende Finalist:innen stehen in den verschiedenen Kategorien fest:

Pioneer of the Year

Imanol Schlag, ETH Zürich

Amin Amini, Loxo

Naomi MacKenzie, Kitro

Andreas Göldi, b2ventures

Yves Zischek, Digital Realty

NextGen Hero

Alina Ritzinger, VidMa

Sarah Mühlemann, be[a]ware

Kevin Willeit, findmee

Agam Jamwal, REWAVE

Next Global Hot Thing

LIOM

LogicStar AI

Business

flowit AG, Zürich

Digital Realty Switzerland GmbH

F. Hoffmann-La Roche AG

Sanitas Krankenversicherung

Hypothekarbank Lenzburg AG

Public Sector & NPO

sfb – Höhere Fachschule für Technologie und Management

DEZA und AIDONIC

Bundesamt für Landwirtschaft BLW mit ti&m

UNICEF Schweiz

ICT Training – Kategorie 1–20 ICT-Mitarbeitende

UCC Coffee Switzerland AG

Fuchsgroup Consulting AG

ERNE Gruppe

ICT Training – Kategorie 21–100 ICT-Mitarbeitende

nextgen by Stämpfli

Föllmi ICT AG

ZFV-Unternehmungen

ICT Training – Kategorie über 100 ICT-Mitarbeitende

PostFinance

CSS Kranken-Versicherung AG

Inventx AG

Bei «Pioneer of the Year» entscheidet zur Hälfte die Fachjury, zur Hälfte das Publikum. Das Voting startet in Kürze bei Inside IT.

Details zu allen Projekten, Jurybegründungen und Finalist:innen: www.digitaleconomyaward.ch

Tickets und Tisch reservieren für die Award Night am 19. November 2026:

Tisch reservieren: https://form.jotform.com/swissict/DEAtischpartner2026

Einzeltickets: https://form.jotform.com/swissict/dea–ihr-ticket

(Digital Economy Award/mc/ps)

Zum Digital Economy Award

Der Digital Economy Award zeichnet digitale Schweizer und der Schweiz zugewandte Pionier:innen aus, die mit Mut, Ausdauer und Verantwortung Neuland betreten und messbare Wirkung erzielen. Sie werden als sichtbare Vorbilder gefeiert, an denen sich Wirtschaft, Politik und Gesellschaft orientieren können.

Mit dem Digital Economy Award motivieren und ermutigen wir Unternehmen und Organisationen, die digitale Transformation voranzutreiben und die Digitalisierung in der Schweiz zu fördern. Der Digital Economy Award wird vom ICT-Sektorverband swissICT veranstaltet, Mitaktionärin ist Best of Swiss Apps. Der Award entstand 2018 durch einen Zusammenschluss des SwissICT Award und des Swiss Digital Transformation Award. Zum 20-Jahr-Jubiläum findet 2026 erstmals der Executive Day statt, der die Award Night tagsüber ergänzt. Die Verleihung findet am 19. November 2026 im Hallenstadion Zürich statt.www.digitaleconomyaward.ch