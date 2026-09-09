Schwyz Next Workshop: Standortbestimmung Digitale Transformation
Was ist der «beste Ansatz» für Digitale Transformation? Der beste Ansatz ist der, welcher «unter dem Strich» (= Gewinn) am meisten bringt.
In der Praxis ist das eine Kombination aus «Lean, Digital und Green»: Lean Management, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Dies ist das Ergebnis aus der 2025 von der OST Ostschweizer Fachhochschule publizierten europaweiten Studie, an der über 500 Unternehmen teilnahmen.
Das Wheelcart-Modell des DigitalLab@OST bietet einen klaren Orientierungsrahmen. Es integriert Lean, Digital und Green, um Transformationen ganzheitlich zu gestalten – praxisnah, systematisch und anwendungsorientiert.
Dieser Workshop zeigt Ihnen, wie Ihr Unternehmen konkret von diesem Ansatz profitiert. Sie erhalten eine Standortbestimmung und einen umfassenden Report im Vergleich zu anderen teilnehmenden Unternehmen. So gewinnen Sie fundierte Erkenntnisse über Ihren aktuellen Stand in der digitalen Transformation – faktenbasiert und strategisch relevant.
Inhalt
- Ganzheitliche Standortbestimmung Ihres Unternehmens zur digitalen Transformation
- Vergleich mit anderen Unternehmen – faktenbasiert und anonymisiert
- Priorisierung der Themenfelder für mehr Wirkung
- Austausch zu Best Practices und erfolgreichen Transformationswegen
Zielpublikum
- Führungskräfte und Entscheidungsträger*innen aus produzierenden KMUs
- Verantwortliche für Digitalisierung, CTOs und Geschäftsführende
- Unternehmen mit eigener Fertigung oder Montage, die ihre Transformation strukturiert vorantreiben wollen
Programm
Teil 1: Einführung in die Methodik nach «Lean, Digital, Green»
30 Min.
- Ganzheitlich denken – Transformation verstehen: Best Practices und Orientierung mit dem Wheelcart-Modell
- Systematisch vorgehen – Transformation mit Plan: Standortbestimmungen und gemeinsame Roadmaps als Erfolgsfaktor
Teil 2: Blitzlichter aus der Online-Selbstbewertung (Report)
45 Min.
- Präsentation und Diskussion der Resultate aus der Selbstbewertung der Teilnehmenden
- Gemeinsames Verständnis über den aktuellen Stand und die relevanten Themen in den Unternehmen. «Wir wissen, wo wir stehen.»
- Faktenbasierte Standortbestimmung mit dokumentierten Potenzialen und klaren Handlungsfeldern. «Wir wissen, wo für uns der grösste Nutzen liegt.»
Teil 3: Gemeinsame Priorisierung der Handlungsfelder
Ca. 45 Min.
- Klare Prioritäten, eine gemeinsame Sicht auf die digitale Transformation und Orientierung für die nächsten Schritte. «Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, um Wirkung zu erzielen.»
- Vergleich mit anderen Unternehmen. «Wo sind wir gut aufgestellt? Wo besteht Aufholpotenzial?»
Teil 4: Gemeinsame Ableitung der nächsten Schritte
Ca. 30 Min.
- Verhinderung von Betriebsblindheit und Erkennen von Potenzialen, Austausch zu Best-Practice-Lösungen
- Effiziente Umsetzung von Anforderungen. «Was hat im KMU-Kontext Priorität und was kann noch warten?»
Voraussetzungen
- Wichtig: Vor der Durchführung erhalten alle angemeldeten Personen Zugang zur Online-Selbstbewertung (ca. 30 Min. Zeitaufwand).
- Die Online-Selbstbewertung bildet die Grundlage für den Workshop und den umfassenden Unternehmensreport.
- Der Teilnahmeschluss der Umfrage ist 4 Tage vor Veranstaltungstermin -> am 6. November 2026.
- Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet.
Referenten
Prof. Dr. Christian Bodmer, Professor für B2B-Marketing & Technologiemanagement, Leiter DigitalLab@OST, OST Ostschweizer Fachhochschule
Adrian Rüedy, Dozent für Digitale Transformation, OST Ostschweizer Fachhochschule, und Buchautor/Co-Founder Smart Factory Navigator
Kosten
CHF 50 pro Person
Ort
Hohle Gasse AG
Coworking «Connect»
Artherstrasse 60
6405 Immensee
Datum & Zeit
10. November 2026
17:00 Uhr – 20:00 Uhr
Anmeldung
Per E-Mail an info@schwyz-next.ch
Erforderliche Angaben: Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Rechnungsadresse
Es können maximal 20 Personen am Workshop teilnehmen. Mindestteilnehmerzahl liegt bei 7 Personen.