Schwyz Next Workshop: Standortbestimmung Digitale Transformation

Was ist der «beste Ansatz» für Digitale Transformation? Der beste Ansatz ist der, welcher «unter dem Strich» (= Gewinn) am meisten bringt.

In der Praxis ist das eine Kombination aus «Lean, Digital und Green»: Lean Management, Digitalisierung und Kreislaufwirtschaft. Dies ist das Ergebnis aus der 2025 von der OST Ostschweizer Fachhochschule publizierten europaweiten Studie, an der über 500 Unternehmen teilnahmen.

Das Wheelcart-Modell des DigitalLab@OST bietet einen klaren Orientierungsrahmen. Es integriert Lean, Digital und Green, um Transformationen ganzheitlich zu gestalten – praxisnah, systematisch und anwendungsorientiert.

Dieser Workshop zeigt Ihnen, wie Ihr Unternehmen konkret von diesem Ansatz profitiert. Sie erhalten eine Standortbestimmung und einen umfassenden Report im Vergleich zu anderen teilnehmenden Unternehmen. So gewinnen Sie fundierte Erkenntnisse über Ihren aktuellen Stand in der digitalen Transformation – faktenbasiert und strategisch relevant.

Inhalt

Ganzheitliche Standortbestimmung Ihres Unternehmens zur digitalen Transformation

Vergleich mit anderen Unternehmen – faktenbasiert und anonymisiert

Priorisierung der Themenfelder für mehr Wirkung

Austausch zu Best Practices und erfolgreichen Transformationswegen

Zielpublikum

Führungskräfte und Entscheidungsträger*innen aus produzierenden KMUs

Verantwortliche für Digitalisierung, CTOs und Geschäftsführende

Unternehmen mit eigener Fertigung oder Montage, die ihre Transformation strukturiert vorantreiben wollen

Programm

Teil 1: Einführung in die Methodik nach «Lean, Digital, Green»

30 Min.

Ganzheitlich denken – Transformation verstehen: Best Practices und Orientierung mit dem Wheelcart-Modell

Systematisch vorgehen – Transformation mit Plan: Standortbestimmungen und gemeinsame Roadmaps als Erfolgsfaktor

Teil 2: Blitzlichter aus der Online-Selbstbewertung (Report)

45 Min.

Präsentation und Diskussion der Resultate aus der Selbstbewertung der Teilnehmenden

Gemeinsames Verständnis über den aktuellen Stand und die relevanten Themen in den Unternehmen. «Wir wissen, wo wir stehen.»

Faktenbasierte Standortbestimmung mit dokumentierten Potenzialen und klaren Handlungsfeldern. «Wir wissen, wo für uns der grösste Nutzen liegt.»

Teil 3: Gemeinsame Priorisierung der Handlungsfelder

Ca. 45 Min.

Klare Prioritäten, eine gemeinsame Sicht auf die digitale Transformation und Orientierung für die nächsten Schritte. «Wir wissen, wo wir ansetzen müssen, um Wirkung zu erzielen.»

Vergleich mit anderen Unternehmen. «Wo sind wir gut aufgestellt? Wo besteht Aufholpotenzial?»

Teil 4: Gemeinsame Ableitung der nächsten Schritte

Ca. 30 Min.

Verhinderung von Betriebsblindheit und Erkennen von Potenzialen, Austausch zu Best-Practice-Lösungen

Effiziente Umsetzung von Anforderungen. «Was hat im KMU-Kontext Priorität und was kann noch warten?»

Voraussetzungen

Wichtig: Vor der Durchführung erhalten alle angemeldeten Personen Zugang zur Online-Selbstbewertung (ca. 30 Min. Zeitaufwand).

Vor der Durchführung erhalten alle angemeldeten Personen Zugang zur (ca. 30 Min. Zeitaufwand). Die Online-Selbstbewertung bildet die Grundlage für den Workshop und den umfassenden Unternehmensreport.

und den umfassenden Unternehmensreport. Der Teilnahmeschluss der Umfrage ist 4 Tage vor Veranstaltungstermin -> am 6. November 2026 .

der Umfrage ist 4 Tage vor Veranstaltungstermin -> am . Alle Daten werden anonymisiert ausgewertet.

Referenten

Prof. Dr. Christian Bodmer, Professor für B2B-Marketing & Technologiemanagement, Leiter DigitalLab@OST, OST Ostschweizer Fachhochschule

Adrian Rüedy, Dozent für Digitale Transformation, OST Ostschweizer Fachhochschule, und Buchautor/Co-Founder Smart Factory Navigator

Kosten

CHF 50 pro Person

Ort

Hohle Gasse AG

Coworking «Connect»

Artherstrasse 60

6405 Immensee

Datum & Zeit

10. November 2026

17:00 Uhr – 20:00 Uhr

Anmeldung

Per E-Mail an info@schwyz-next.ch

Erforderliche Angaben: Vorname, Nachname, E-Mail, Unternehmen, Rechnungsadresse

Es können maximal 20 Personen am Workshop teilnehmen. Mindestteilnehmerzahl liegt bei 7 Personen.

Weitere Informationen und Anmeldung …