Partners Group verkauft Rechenzentrums-Plattform atNorth für 4 Milliarden Dollar

Zug – Der Privatmarkt-Spezialist Partners Group hat im Auftrag ihrer Kunden die pan-nordische Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft. Diese geht für 4 Milliarden Dollar an den kanadischen Pensionsfonds CPP Investments und an Equinix, einen US-amerikanischen Betreiber von Rechenzentren.

Partners Group hatte atNorth 2022 erworben, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In dieser Zeit sei diese zu einer führenden Plattform der nächsten Generation ausgebaut worden. Für die Kunden von Partners Group resultierte ein jährlicher Kapitalertrag von über 30 Prozent sowie ein Investitionsmultiplikator von 2,5.

Da die Nachfrage nach standortunabhängigen Rechenkapazitäten durch den KI-Boom weiter zunehme, sieht Partners Group erhebliches Wachstumspotenzial für atNorth. Vor diesem Hintergrund habe sich die Gesellschaft entschieden, investiert zu bleiben und eine Beteiligung von bis zu 10 Prozent an atNorth zu kaufen. (awp/mc/pg)