Digital Realty setzt Nachhaltigkeits-Benchmark mit SDEA-Zertifizierung «Gold+»

Zürich – Der weltweit erste Rechenzentrums-Campus mit dem SDEA-Zertifikat «Gold+» für nachhaltige Rechenzentren steht in der Schweiz. Nach Auszeichnungen für die einzelnen Rechenzentren ist nun der gesamte Schweizer Campus «Gold+» -zertifiziert.

Digital Realty (NYSE: DLR), der weltweit führende Anbieter von Cloud- und Carrier-neutralen Rechenzentrums-, Colocation- und Interconnection-Lösungen, gab bekannt, dass sein 45MW-Campus in Glattbrugg – bestehend aus den Rechenzentren ZUR1, ZUR2 und ZUR3 – von der Swiss Datacenter Efficiency Association (SDEA) mit dem «Gold+»-Zertifikat ausgezeichnet wurde. Der Campus in Glattbrugg ist der weltweit erste Rechenzentrums-Standort, der diese prestigeträchtige Auszeichnung erhält – ein bedeutender Meilenstein für nachhaltige Infrastruktur und den Betrieb von Rechenzentren in der Schweiz.

Diese Ankündigung folgt auf einen früheren Meilenstein, bei dem ZUR2 und ZUR3 das «Gold+»-Zertifikat und ZUR1 das «Silver+»-Label erhielten. Mit dem nun ebenfalls «Gold+»-zertifizierten ZUR1 hat der gesamte Campus in Glattbrugg das Label «Gold+» erlangt. Die drei Rechenzentren durchliefen einen strengen Zertifizierungsprozess, bei dem ihre Energieeffizienz und CO2-Bilanz bewertet wurden. Bereits vor 25 Jahren wurde ZUR1 eröffnet. Durch gezielte technische Aufrüstung erfüllt es auch heute noch modernste technologische Standards.

Die SDEA zertifiziert Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum besonders hohe Nachhaltigkeitsstandards mit 100 % gemessener und verifizierter Leistung erfüllen. Die Verleihung des «Gold+»-Zertifikats unterstreicht das Engagement von Digital Realty, Umweltbelastungen konsequent zu verringern und zugleich eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bereitzustellen.

«Nachhaltigkeit und Energieeffizienz sind zentrale Treiber für Innovation», erklärt Lex Coors, Chief Data Centre Technology & Engineering Officer bei Digital Realty. «In einer Welt, in der Ressourcenknappheit, Klimawandel und Dekarbonisierungsdruck immer präsenter werden, gewinnen nachhaltige Lösungen zunehmend an strategischer Bedeutung.»

Diese Einschätzung teilt auch Babak Falsafi, Präsident der SDEA: «Die erstmalige Auszeichnung eines ganzen Campus mit «Gold+» ist ein aussergewöhnlicher Beweis für Digital Realtys Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit in Rechenzentren. Als erstes Unternehmen überhaupt hat Digital Realty für alle drei Rechenzentren eines Campus jeweils die «Gold+»-Zertifizierung erreicht, und setzt damit einen neuen Massstab, an dem sich die gesamte Branche orientieren kann.»

Yves Zischek, Managing Director bei Digital Realty in der Schweiz betont: «Diese Zertifizierung der SDEA ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Seit über 25 Jahren streben wir eine Vorreiterrolle an und werden uns auf dem «Gold+»-Zertifikat nicht ausruhen. Gerade im Zeitalter von KI ist dies ein wichtiges und starkes Signal.»

Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt die Nachfrage nach Datenspeicherkapazität und Rechenleistung stetig. Von Cloud Computing und KI-Anwendungen bis hin zu alltäglichen digitalen Services spielen Rechenzentren eine entscheidende Rolle in der globalen Konnektivität. Diese Entwicklung geht mit einem steigenden Energieverbrauch einher. KI-basierte Workloads benötigen bis zu 30-mal mehr Strom1 als der herkömmliche Serverbetrieb, was die Bedeutung energieeffizienter Infrastrukturen immer wichtiger macht.

Digital Realty begegnet diesen Herausforderungen mit dem konsequenten Einsatz erneuerbarer Energien und innovativer Colocation-Lösungen. Das gesamte europäische Portfolio von Digital Realty – einschliesslich der Rechenzentren in der Schweiz – werden mit 100 % erneuerbarer Energie versorgt. (Digital Realty

