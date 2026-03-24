digitalONE: TikTok und Co. ergänzen das digitale Marketing-Ökosystem für KMU

Zürich – Nur sechs Monate nach dem grossen Launch der neuen Generation von digitalONE im September 2025 erweitert localsearch (Swisscom Directories AG) sein digitales Marketing-Ökosystem digitalONE um weitere Funktionen. Selbstverständlich: Alle Kundinnen und Kunden profitieren automatisch und ohne Preisaufschlag von Weiterentwicklungen.

digitalONE vereint die zentralen Elemente digitaler Sichtbarkeit in einem modularen, intelligent vernetzten System Website, Social Media, Bewertungen, Buchungen, Werbemodule und neu auch E-Commerce. KMU wählen jene Bausteine, die sie benötigen – und profitieren gleichzeitig von der konstanten Weiterentwicklung des gesamten Ökosystems

Tom Schläfli, Produktmanager digitalONE: «digitalONE ist keine statische Lösung, sondern eine kontinuierlich wachsende All-in-One-Marketingplattform für KMU. Wir erweitern laufend Funktionen und Kanäle, sodass Unternehmen zum Fixpreis automatisch von immer mehr digitaler Marketing-Leistung profitieren.»

Statt wechselnder Einzeltools bietet digitalONE langfristige Planungssicherheit Alle Verbesserungen und neuen Funktionen sind im bestehenden Preis enthalten. Das senkt Komplexität und ermöglicht KMU, technologisch Schritt zu halten, ohne zusätzliche Budgets freimachen zu müssen.

Neue Module und Funktionen im März-Release

WebsiteXS:

Die neue Einstiegslösung ermöglicht es KMU, innert sieben Tagen eine moderne, Kl-gestützte Website aufzuschalten.

KI-Assistent & Plattform-Connect:

Der neue Assistent erkennt fehlende Angaben automatisch und führt KMU gezielt durch die Profiloptimierung. Plattform-Connect zeigt zudem, auf welchen Plattformen ein Unternehmen bereits präsent ist

TikTok Publisher:

Da jüngere Zielgruppen zunehmend über Social Media nach KMU suchen, ermöglicht digitalONE nun das direkte Publizieren von Inhalten neu auch auf TikTok

Integrierter Webshop:

Ein vollwertiger Webshop inklusive gängiger Zahlungsmittel und Marketing-Automation ist neu fester Bestandteil des Ökosystems

Stefano Santinelli, CEO von localsearch, ordnet die Entwicklungen ein «Wir stehen mitten in einer neuen Value Migration. Künstliche Intelligenz verschiebt den Zugang zu Kundinnen und Kunden schneller und tiefer als alle technologischen Veränderungen zuvor. Sichtbarkeit entscheidet heute über Relevanz – für Menschen wie für KI-Systeme Wer für digitale Agenten nicht lesbar und nicht vergleichbar ist, findet schlicht nicht statt Mit digitalONE geben wir KMU ein Ökosystem in die Hand, das administrative Hürden abbaut und sie technologisch dauerhaft auf Augenhöhe hält»

localsearch begleitet KMU von der Einrichtung bis zur laufenden Optimierung. So bleibt das digitale Schaufenster jederzeit aktuell und leistungsstark – bei gleichbleibendem Budget. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur kostenlosen Beratung finden sich unter wwwdigitalone.ch. (localsearch/mc/hfu)