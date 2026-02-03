Mike Schärer neuer HR-Chef von localsearch

Zürich – Bei localsearch (Swisscom Directories AG) hat Mike Schärer am 12. Januar 2026 als Chief Human Resources Officer die Leitung der HR-Abteilung übernommen. In dieser Funktion ist der 38-Jährige auch neu Teil der Geschäftsleitung.

Mike Schärer bringt mehrjährige Erfahrung im internationalen HR-Management mit: Vor seinem Wechsel zu localsearch war er über 16 Jahre für AXA XL tätig, davon mehr als fünf Jahre als Head of HR und Mitglied des Schweizer Führungsteams. In dieser Rolle verantwortete er beim Unternehmensbereich für Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken des weltweiten Versicherungsunternehmens AXA die gesamte HR- und Payroll-Organisation. Zu seinen wichtigsten Erfolgen zählen die Begleitung mehrerer internationaler Reorganisationen, die Harmonisierung von Benefits sowie der Aufbau und die Verantwortung eines internationalen Personalverleihmodells.

Seine internationale Perspektive erwarb Mike Schärer in der Zusammenarbeit mit Teams in Europa und Asien. Die Führung kulturell diverser Teams sowie die lokale Umsetzung globaler HR-Strategien gehören zu seinen ausgewiesenen Stärken. Er verfügt über einen Master in HR-Management der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW (2019).

Mike Schärer ist seit 12. Januar 2026 als Chief Human Resources Officer neu in der Geschäftsleitung von localsearch und leitet die HR-Abteilung.

Stefano Santinelli, CEO localsearch: «Mit Mike Schärer gewinnen wir eine erfahrene und strategisch denkende HR-Führungspersönlichkeit, die unsere Mitarbeitenden, unsere Kultur und die Weiterentwicklung von localsearch nachhaltig stärkt. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.»

Mike Schärer, Chief Human Resources Officer localsearch: «Ich freue mich ausserordentlich, Teil eines so dynamischen Unternehmens zu sein und gemeinsam mit meinem Team sowie allen Business-Bereichen die Entwicklung und den Wandel von localsearch voranzutreiben. Unsere Mitarbeitenden haben beeindruckend gezeigt, wie erfolgreiche Transformation gelingt – dank Menschen, die mutig handeln, Verantwortung übernehmen und Veränderung aktiv gestalten.» (localsearch/mc/ps)