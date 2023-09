digitalswitzerland: Berner KMU/PME Bernoises zündet den Digitalisierungs-Nachbrenner

Bern – Der mit rund 21’000 Mitgliedern grösste Wirtschaftsverband des Kantons Bern, Berner KMU, und digitalswitzerland geben bekannt, dass sie über eine synergetischen Partnerschaft zusätzlichen Schub in die digitale Transformation der mittelständischen Unternehmen der Region bringen.

Die Digitalisierung macht auch vor KMU nicht halt. Gerade in kleineren Organisationen wird das Potenzial zwar gesehen, aufgrund eingeschränkter Ressourcen aber nicht in optimalem Umfang wahrgenommen. In dieser Situation bei einer Standortinitiative wie digitalswitzerland einzubeziehen, wird oft als nicht grössenverträglich empfunden und der Zugang fehlt. Die erfolgreiche Zusammenarbeit der Wirtschaftskammer Biel-Seeland mit digitalswitzerland hat nun aber genau gezeigt, dass diese Berührungsängste grundlos sind.

Das eindrücklichste Resultat der gemeinsamen Arbeit der beiden Organisationen ist die KMU Digital Roadmap. Ein Werkzeug, welches in einem strukturierten Prozess von der Ausgangslage über eine realistische, zukunftsträchtige Vorgehensweise in die digitale Zukunft von interessierten KMU führt. Die positiven Erfahrungen damit ebneten den Weg zu der jetzt begonnenen Partnerschaft mit Berner KMU.

Nicht weniger als diese Erfolgsgeschichte soll hier, bei der Intensivierung der Arbeit von digitalswitzerland im Grossraum Bern, weitergeschrieben werden: Kleine und mittelständische Unternehmen erhalten über Berner KMU, ihrem gewohnten Ansprechpartner für unterschiedlichste Fragen zu Herausforderungen für Gewerbetreibende, nun zusätzlich einen wertvollen Zugang zu den Informationen und Aktivitäten von digitalswitzerland. Prominentestes Beispiel ist die erwähnte KMU Digital Roadmap, die mit diesem Schulterschluss den Mitgliedern von Berner KMU jetzt ebenfalls zur Verfügung steht.

Der Mehrwert dieser Partnerschaft ist für alle Beteiligten unmittelbar nutzbar. «Wir können unseren Mitgliedern per sofort mehr Unterstützung auf ihrem anspruchsvollen Weg ihres KMU in eine digital geprägte, prosperierende Zukunft bieten.», sagt Lars Guggisberg Direktor Berner KMU und Nationalrat Kanton Bern. Marcel Dobler, Vize-Präsident von digitalswitzerland fügt an: «digitalswitzerland ist eine Initiative für die Digitalisierung der ganzen Schweiz und es freut mich sehr, dass wir mit dieser Partnerschaft die KMUs der Region Bern unterstützen können.» (digitalswitzerland/mc)

Berner KMU/PME