digitalswitzerland lanciert praxisnahes KI-Handbuch

Zürich – Der Hype um Künstliche Intelligenz weicht zunehmend der Frage nach der konkreten Adoption. Um Schweizer KMU von ersten KI-Experimenten zu erfolgreichen Business Cases zu begleiten, veröffentlichen digitalswitzerland und Implement Consulting Group im Rahmen des heutigen AI-Flagship-Events in Zürich ein praxisorientiertes Handbuch zur KI-Anwendung.

Das KI-Handbuch von digitalswitzerland und Implement Consulting Group richtet sich gezielt an Führungskräfte in Schweizer Unternehmen, vor allem KMU, um KI erfolgreich von der Theorie in die Praxis zu bringen. Gleichzeitig leistet das Handbuch einen konkreten Beitrag zur Umsetzung des AI Action Plans.

Die Schweiz setzt sich für eine verantwortungsvolle und innovative KI-Nutzung ein. Gleichzeitig zeigt sich aber auch: Im internationalen Vergleich hat die Schweiz bei der KI-Adoption noch Aufholpotenzial gegenüber Ländern mit einem vergleichbaren BIP. Das neu lancierte Handbuch soll sicherstellen, dass die Schweizer Wirtschaft nicht nur über KI spricht, sondern diese im Arbeitsalltag sicher und pragmatisch anwendet.

«Künstliche Intelligenz verändert unsere Wirtschaft spürbar. Entscheidend ist jedoch nicht das theoretische Potenzial, sondern die konkrete Anwendung im Unternehmensalltag. Genau hier setzt das neue KI-Handbuch an: Es hilft Schweizer Firmen, KI konsequent dort zu nutzen, wo sie echten Mehrwert schafft», sagt Andreas Meyer, Präsident von digitalswitzerland.

Basierend auf der Realität von Schweizer Unternehmen

Entwickelt wurde das KI-Handbuch von digitalswitzerland in enger Zusammenarbeit mit Implement Consulting Group und mit einem klaren Hands-on-Ansatz. Es adressiert die grösste Hürde der aktuellen KI-Entwicklung: den Sprung von isolierten Pilotprojekten zur unternehmensweiten Skalierung.

Frank Dannacher vom Data & AI Team bei Implement Consulting Group sagt: «Das KI-Handbuch wurde spezifisch für Führungskräfte entwickelt und basiert auf den realen Erfahrungen von Schweizer Unternehmen bei der Einführung generativer KI. Die digitale Reife der Firmen ist zwar sehr unterschiedlich, aber Firmen durchlaufen bei der Implementierung oft vergleichbare Prozesse und stehen vor ähnlichen Herausforderungen.»

Werkzeuge für die Praxis: Checklisten, Priorisierungsmatrix und Aufgabenpläne

Das Handbuch bietet konkrete Hilfestellungen, um Pilotprojekte in wirtschaftlich tragfähige Use Cases zu überführen. Statt bei der Theorie zu bleiben, liefert es direkt anwendbare Werkzeuge: Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Priorisierungsmatrizen und Checklisten für zentrale Phasen der KI-Transformation.

Das Handbuch orientiert sich an vier Erfolgsfaktoren:

Use Cases: Wie Unternehmen die richtigen Anwendungsfälle identifizieren und skalieren, um echten Mehrwert zu schaffen – mit Beispielen, etwa von Swisscom und der Berner Fachhochschule BFH.

Wie Unternehmen die richtigen Anwendungsfälle identifizieren und skalieren, um echten Mehrwert zu schaffen – mit Beispielen, etwa von Swisscom und der Berner Fachhochschule BFH. KI Governance: Wie eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle KI-Infrastruktur aufgebaut wird.

Wie eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle KI-Infrastruktur aufgebaut wird. Faktor Mensch: Wie Mitarbeitende durch gezielte Trainings befähigt und erfolgreich durch den Wandel geführt werden.

Wie Mitarbeitende durch gezielte Trainings befähigt und erfolgreich durch den Wandel geführt werden. Leadership: Wie Führungskräfte mit dem richtigen Mindset und klaren KPIs die KI-Transformation beschleunigen.

Das vollständige Playbook ist ab sofort kostenlos verfügbar. Weitere Informationen und der Download-Link finden sich hier: https://implementconsultinggroup.com/article/das-schweizer-ki-handbuch (digitalswitzerland/mc/ps)