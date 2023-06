DocuSign und Swisscom Trust Services bauen ihre Partnerschaft weiter aus

Zürich – DocuSign integriert die elektronischen Signaturen von Swisscom Trust Services. Die Unternehmen haben bereits in der Vergangenheit kooperiert, Kunden mussten allerdings mit beiden Partnern separate Verträge abschliessen, um elektronische Signaturen von Swisscom Trust Services mit DocuSign Anwendung zu nutzen. Durch die nun erfolgte Integration entfällt dieser Schritt.

Mit der neuen Partnerschaft wird DocuSign Gesamtanbieter für die Signaturapplikation inklusive integrierter Swisscom-Trust-Services-Signatur, sofern Kunden dies wünschen. Gleichzeitig bietet DocuSign in seinem Angebot auch weiterhin die kostenlose RA-App von Swisscom an, sodass Kunden in der Lage sind, sich in allen Situationen, bei denen eine Face2Face-Identifikation möglich ist, kostenfrei zu identifizieren.

Rechtssicherheit bei internationalen Geschäften

DocuSign Kunden profitieren durch die neue Kooperation, indem sie jetzt in der EU und in der Schweiz noch einfacher rechtssicher signieren können. Swisscom Trust Services ist der einzige Vertrauensdienstanbieter weltweit, der sowohl nach dem Schweizerischen ZertES als auch nach dem EU-Pendant eIDAS zertifiziert ist. Somit können Kunden, die geschäftlich mit der Schweiz agieren, mit einer Lösung beide Rechtsräume abdecken. Ein weiterer Vorteil: Banken, Versicherungen sowie Grosskunden diverser Branchen in der EU und der Schweiz können die DocuSign Lösung mit dem Vertrauensanker der Swisscom Trust Services ihren Nutzern als digitale Lösung zur Signatur anbieten und so den gesteigerten regulatorischen Anforderungen im internationalen Austausch mit einer integralen Lösung entsprechen. Die Daten der Nutzer bleiben dabei jederzeit in der EU und werden nicht in Drittländern gespeichert.

Die vertiefte Partnerschaft bringt auch für Swisscom Trust Services und DocuSign Vorteile, da die Partner ihren Vertrieb nun fokussierter gestalten können. Es gibt einen zentralen Kanal und Ansprechpartner. Kunden profitieren von der Bereitstellung qualifizierter und fortgeschrittener Zertifikate und Siegel für ganz Europa und die Schweiz sowie innovativer und kostenfreier Authentifizierungsmethoden. Nahtlose Schnittstellen verhindern Medienbrüche und sorgen für Convenience, rechtliche Compliance und die Sicherstellung von Datenschutz.

Erweiterter Funktionsumfang

Kunden, die sich speziell für die führende paneuropäische Signatur von Swisscom Trust Services interessieren, können diese jetzt eingebettet in das umfassende Angebot des Marktführers für digitale Verträge beziehen. Vorteile der DocuSign-Swisscom Trust Services Lösung sind unter anderem:

Qualifizierte oder fortgeschrittene elektronische Signatur des jeweiligen Rechtsraumes EU, EWR oder Schweiz aus einer Hand

Einfacher Zugang innerhalb der DocuSign Anwendung vor Zusammenstellung des Workflows

Face2Face-Registrierung durch den Kunden möglich mittels kostenfreier RA-App (regulatorischer Vertrag zur Erfüllung der Pflichten und des Datenschutzes notwendig)

Alternativ Erwerb einer Fernidentifikationsmöglichkeit (z.B. Video-, Autoident, eID oder Bankident) auf der Identifikationsseite der Swisscom Trust Services gegen Kreditkarte/Voucher

Direkte Signaturfreigabe mit dem Signaturfreigabemittel in der DocuSign Applikation ohne jegliches Login bei Swisscom Trust Services.

„Indem wir unsere Partnerschaft mit DocuSign auf eine nächste Stufe heben, helfen wir Unternehmen mit einer Lösung in der Schweiz rechtssicher zu signieren. Die direkte Integration in das Portfolio von DocuSign unterstreicht und stärkt zudem unsere Bekanntheit und Position auf dem Markt“, sagt Mario Voge, Head of Growth Management bei Swisscom Trust Services.

„Als erfahrener und innovativer Vertrauensdienstanbieter ermöglicht uns Swisscom Trust Services, die gesteigerten regulatorischen Anforderungen im internationalen Austausch mit einer einfachen integralen Lösung zu erfüllen. Durch diese vertrauensvolle Partnerschaft können wir unsere Kunden bei der neuen, digitalen Art des Arbeitens weiter unterstützen und es ihnen ermöglichen, in der Schweiz noch einfacher rechtssicher signieren zu können“, sagt Mihály Gündisch, Area Vice President Sales bei DocuSign. (Swisscom Trust Services/mc)