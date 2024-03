DQ Solutions engagiert neuen Director Customer Operations

Dietikon – Patrick Gass ist seit März 2024 Mitglied der Geschäftsleitung bei DQ Solutions. Er folgt auf Hansjörg Gerster, der sich künftig selbständigen IT-Projekten und Interim-Management widmen wird.

Patrick Gass war vor seinem Start bei DQ Solutions in verschiedenen Managementfunktionen in den Bereichen Retail, IT und Medien tätig, unter anderem bei ZyXEL Schweiz und Swiss TXT. Mit seinem Fokus auf Positive Leadership sieht er sich als Coach, der durch eine starke Unternehmenskultur die Mitarbeitenden befähigen und fördern möchte.

Gass freut sich darauf, in seiner neuen Rolle das kundenzentrierte Serviceangebot von DQ Solutions für Privat- und Geschäftskunden sowie für Schulen kontinuierlich weiterzuentwickeln. «Die Kombination von innovativen Servicedienstleistungen und State of the Art-Technologien hat mich an DQ Solutions seit jeher begeistert», so das neue Geschäftsleitungsmitglied. «Als Apple Premium Partner sind wir zudem mit einer zukunftsweisenden Produktpalette am Start, die Nutzerherzen höherschlagen lässt.»

DQ Solutions: Retail. Business. Education.

Als einziger Apple Premium Partner der Schweiz bietet DQ Solutions in 13 Filialen und mit eigenem Online-Shop Privatkunden ein breit gefächertes Angebot an Apple-Produkten, Zubehör und zertifizierten Services. Business-Kunden vertrauen DQ Solutions als bevorzugten Partner in der Evaluation, Integration und dem Betrieb ihrer zukunftssicheren ICT-Umgebung. Schulen, Institute, Studierende und Lehrkräfte profitieren von der DQ Solutions Education-Expertise als marktführendes Unternehmen mit einem Lehrplangerechten Produkt- und Serviceangebot. (DQ Solutions/mc)