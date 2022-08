e-guma lanciert e-surprise: Neue Schweizer Plattform für Erlebnisgutscheine

Zürich – Das Gutschein- und Ticketsystem e-guma lanciert eine eigene Verkaufsplattform für Erlebnisgutscheine im Bereich Hotel, Tourismus und Freizeit und steigt mit e-surprise neu ins Endkundengeschäft ein. In Zusammenarbeit mit der Bezahlapp TWINT möchte e-guma künftig erste Anlaufstelle sein, wenn es um das Schenken von Freizeiterlebnissen geht.

Mit dem e-guma Gutscheinsystem verkaufen, verwalten und vermarkten seit 2005 über 1200 Betriebe aus dem Schweizer Tourismus und Gewerbe ihre Gutscheine. Die durch das e-guma-Team mit Sitz in Zürich entwickelte Cloud-Software wird mittlerweile europaweit eingesetzt und professionalisiert die Administration rund um das boomende Gutscheingeschäft. Nun lanciert e-guma mit e-surprise.ch eine Plattform für Geschenkgutscheine aus der ganzen Schweiz. Ob romantisches Candle Light Dinner, atemberaubender Gleitschirmflug, genussvoller Brunch oder entspannter Wellnessaufenthalt: Ab sofort findet sich auf e-surprise.ch eine grosse Auswahl an Erlebnissen von Schweizer Ferien- und Freizeitanbietern. Darunter sind namhafte Betriebe wie das Lenkerhof Gourmet Spa Resort im Simmental, der Gurten – Park im Grünen, das Hotel Belvédère Scuol, die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft, das Tschuggen Grand Hotel Arosa, die Cabriobahn aufs Stanserhorn am Vierwaldstättersee, die Emmentaler Schaukäserei, die Appenzeller Schaukäserei sowie die St. Beatushöhlen, die Niesenbahn und die Niederhornbahn im Berner Oberland.

«Nicht erst seit der Coronazeit steigt die Nachfrage nach Gutscheinen kontinuierlich», sagt Co-Founder und Managing Partner Martin Gerber. «Gemeinsame Zeit geniessen oder einer lieben Person ein spezielles Erlebnis schenken, liegt im Trend. Geschenkgutscheine sind da sehr oft die erste Wahl.»

Vom Gutscheinsystem zur Verkaufsplattform

Viele Betriebe stehen vor der Herausforderung, ihre Angebote und sich selbst bekannter und sichtbarer zu machen. Die Mitarbeitenden von e-guma wurden daher oft von ihren Partnern mit dem Wunsch nach zusätzlichen Verkaufskanälen konfrontiert. Diesem Bedürfnis nach mehr Sichtbarkeit und neuen Verkaufskanälen möchte e-guma gerecht werden. Martin Gerber ist stolz auf das neue Angebot: «Der Start von e-surprise stellt einen Meilenstein in der Firmengeschichte dar. Mit dem neuen Shop stärken wir unsere Kompetenz im Gutscheingeschäft und machen die Nutzung von e-guma für unsere Partner noch attraktiver.» Jeder Schweizer e-guma Kunde kann seine Gutscheine auf der neuen Plattform ohne grossen Aufwand zum Verkauf anbieten.

Trotz ihres Eintritts ins Endkundengeschäft bleibt die Firma weiterhin als Softwareentwickler aktiv. Gerber stellt klar: «Wir werden e-guma als Gutscheinsoftware weiter entsprechend der Kundenwünsche entwickeln, damit unsere Software das beliebteste Gutscheintool der Schweiz bleibt. Von unseren Erfahrungen mit e-surprise profitieren alle.» e-guma ist zudem offizieller Partner von HotellerieSuisse.

Erlebnisse schenken direkt aus der TWINT App

Ab sofort steht das grosse Angebot an Erlebnissen von e-guma auch in der TWINT App zur Verfügung. Mit der Funktion «Erlebnisse schenken», die über den Button «TWINT+» erreicht werden kann, können die User schnell und unkompliziert das passende Erlebnisgeschenk für jeden Anlass kaufen, personalisieren und an die zu beschenkende Person senden. TWINT ist mit über 4 Mio. aktiven Nutzerinnen und Nutzern die beliebteste Bezahlapp der Schweiz. Die Möglichkeit, jederzeit direkt aus der App heraus spannende Erlebnisse und Abenteuer zu verschenken ist eine ideale Ergänzung für die TWINT App, die durch ihre zahlreichen alltagsrelevanten Funktionen das Leben der Menschen in der Schweiz vereinfacht. (e-guma/mc/ps)