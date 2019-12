EGELI Informatik: SBB entscheidet sich für St. Galler Inkasso-Software

St. Gallen – EGELI Informatik hat die öffentliche Ausschreibung der SBB für die Beschaffung einer neuen Inkassolösung gewonnen. Das Familienunternehmen aus St. Gallen konnte sich gegen vier weitere Angebote durchsetzen und überzeugte mit seiner Standardsoftware «: debit».

Anhand einer öffentlichen Ausschreibung wollte die SBB eine IT-Lösung für die Abwicklung von Betreibungen beschaffen, welche zudem eine möglichst hohe Abdeckung der kundenspezifischen Anforderungen aufweist. Gesucht wurde ein Anbieter «für die Detailkonzeption, die Realisierung, den Betrieb sowie die Weiterentwicklung einer Standardsoftware für das Inkassohandling bei der SBB», wie die Bundesbahnen in ihrer auf SIMAP publizierten Ausschreibung ausführen.

Implementierung ab Anfang 2020

Für den Auftrag gingen insgesamt fünf Angebote bei der SBB ein, die anhand von definierten Zuschlagskriterien beurteilt wurden: Berücksichtigt wurde dabei neben dem Preis vor allem auch die Qualität der Leistung, so dass das Angebot der EGELI Informatik den Zuschlag als «wirtschaftlich günstigstes Angebot im Sinne von Art. 21 BöB» erhielt. Das Projekt zur Einführung der EGELI-Lösung «: debit» wird Anfang 2020 gestartet. Die neue Software soll nach Projektabnahme voraussichtlich für acht Jahre betrieben und weiterentwickelt werden.

Mit EGELI Informatik setzt SBB auf einen der führenden Software-Anbieter für Forderungsmanagement und Inkasso in der Schweiz. Seit über 25 Jahren entwickelt das St. Galler Unternehmen mit rund 60 Mitarbeiten-den entsprechende Lösungen. Die Applikation «: debit» ist dabei bereits die dritte Generation von Inkasso-Software von EGELI und ist eine moderne, web-basierte Standardlösung mit modularem Aufbau und einer offenen Architektur. Die SBB gesellt sich mit «:-debit» in hervorragende Gesellschaft von rund 20 mittleren und grossen Kunden, welche sich seit 2016 bereits für diese einfach clevere Software-Lösung entschieden haben. Für die EGELI Informatik war dies die erste Ausschreibung, welche mit :-debit bestritten und sogleich gewonnen wurde. Das ist natürlich eine grosse Freude und zeigt, dass die Software ihrem Vorgänger in keiner Weise nachsteht. (EGELI Informatik /mc/ps)

Über EGELI Informatik

Seit 1986 entwickelt EGELI Informatik massgeschneiderte Software-Lösungen, welche bei mehr als 100 Kunden in der Schweiz und dem angrenzenden Ausland das «Daily Business» unterstützen und automatisieren. Mit dem Versprechen «Software-Entwicklung. Einfach. Clever» begleitet EGELI seine Kunden ganzheitlich – von Business-Prozess-Analysen und Prototyping über die Realisierung bis zum Betrieb. An den Standorten St. Gallen und Zürich beschäftigt das Familienunternehmen rund 50 Mitarbeitende sowie sieben Lernende.

EGELI Informatik

Firmeninformationen bei monetas