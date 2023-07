Ehemaliger RUAG-Chef Andreas Berger unterstützt das E-Gov-Geschäft von ti&m

Zürich – Mit Andreas Berger holt ti&m einen ausgewiesenen Experten für nationale und öffentliche Sicherheit als Beirat ins Boot und baut so seine Kompetenzen in den Bereichen Cyber Security und E-Government weiter aus.

Neben Dr. Lukas Ruf und Dr. Matthias Stürmer stösst mit Andreas Berger innerhalb weniger Monate ein neuer Beirat für die Bereiche E-Government und Cybersicherheit als Beirat zu ti&m. Durch den Ausbau seines E-Government-Kompetenzzentrums trägt ti&m dem stark wachsenden Geschäftsbereich Rechnung und stärkt seine Marktposition für sichere E-Government-Lösungen.

Andreas Berger war nach seinem ETH-Studium als Elektroingenieur mehrere Jahre in verschiedenen Rollen in der Privatwirtschaft tätig, so als Projektleiter bei der Swissair oder als CEO einer auf Sicherheitslösungen spezialisierten Tochtergesellschaft von Orell Füssli und bei Swissphone, einer mittelständischen industriellen Firmengruppe der Telecom- und Public-Safety-Branche. Später war er mehrere Jahre bei der RUAG beschäftigt, zuerst als Business Unit Leiter im ICT-/Sensorik-Geschäft, als CEO Division Defence/Division RUAG MRO und zuletzt als CEO des neuen Konzerns RUAG MRO Holding, die auf den militärischen und zivilen Sicherheitsmarkt spezialisiert ist.

Thomas Wüst, Gründer und CEO von ti&m: «Die derzeitige geopolitische Lage wird zu vermehrten Investitionen in die nationale Sicherheit führen. Für IT-Dienstleister wie ti&m entstehen so spannende Wachstumsmöglichkeiten, aber auch neuartige Herausforderungen bezüglich Technologiewahl. Durch den Ausbau von IoT steigt zudem das Cyber-Security-Risiko exponentiell, und damit auch der Bedarf an Sicherheitslösungen. Mit seiner grossen unternehmerischen Erfahrung und seinem breiten Netzwerk wird Andreas ti&m im E-Government weiterentwickeln und uns dabei helfen, Partnerschaften einzugehen und sinnvolle Ökosysteme aufzubauen.» (ti&m/mc/ps)