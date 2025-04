Ein Plus an Digitalisierung: KPT setzt als erste Schweizer Krankenversicherung auf Salesforce

Zürich – Die KPT, einer der zehn grössten Krankenversicherer der Schweiz, hat sich für Salesforce entschieden, um ein neues Customer Relationship Management (CRM) einzuführen und ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Ziel ist es, das Kundenerlebnis zu verbessern und Prozesse effizienter zu gestalten. Das passt zur Unternehmensstrategie der KPT: Sie will die einfachste Krankenkasse mit dem Plus an Kundenfokus werden.

Die KPT wird die Sales-, Service- und Marketing Clouds von Salesforce nutzen, um das Kundenerlebnis zu verbessern, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Insbesondere die Financial Services Cloud mit ihren umfassenden und branchenspezifischen Funktionen spielte bei der Entscheidung eine zentrale Rolle. Zusätzlich gewährleistet Hyperforce mit einem Rechenzentrum in der Schweiz, dass die KPT lokale Datenspeicheranforderungen erfüllt und gleichzeitig eine skalierbare und sichere Cloud-Infrastruktur erhält.

«Wir freuen uns, die KPT auf dem Weg der Digitalisierung zu unterstützen und gemeinsam die Customer Journey zu verbessern», sagt Rami Habib, General Manager von Salesforce Schweiz. «Die Financial Services Cloud und Hyperforce in der Schweiz ermöglichen es der KPT, ihren Versicherten nahtlose, effiziente und personalisierte Erlebnisse zu bieten. Salesforce kann der Versicherungsbranche in der Schweiz helfen, wichtige Effizienzeinsparungen vorzunehmen und das Kundenerlebnis nachhaltig zu verbessern. Unsere tief integrierte Plattform bietet dabei konkreten Mehrwert, insbesondere wenn man Agentforce, den “agentic layer” der Salesforce Plattform zum Bereitstellen autonomer AI-Agenten in jedem Unternehmensbereich, Data Cloud und Customer 360 kombiniert: Agentforce optimiert Arbeitsabläufe, Data Cloud ermöglicht datengetriebene Entscheidungen, und Customer 360 sorgt für ein personalisiertes Kundenerlebnis. Diese Komponenten führen die Branche in die Zukunft.»

«Salesforce hat uns mit ihren leistungsstarken und benutzerfreundlichen Funktionen und der Flexibilität überzeugt», erklärt Stefan Burkhalter, Leiter Kunden der KPT. «Das neue CRM wird viele Prozesse vereinfachen, schneller machen und personalisierte Erlebnisse ermöglichen. Davon profitieren die Versicherten und die Mitarbeitenden.»

Die Einführung der Salesforce-Lösungen wird in den nächsten zwei Jahren schrittweise erfolgen. Der erste Schritt umfasst die Umstellung der E-Mail-Bearbeitung im KPT-Servicecenter auf das neue CRM und ist für das erste Halbjahr 2025 geplant. In den folgenden Phasen wird die E-Mail-Bearbeitung auf alle Kundenkontaktbereiche ausgeweitet, Portalnachrichten und Telefonie integriert sowie Vertriebskampagnen und Lead-Bearbeitung integriert. (Salesforce/mc/ps)