ELCA Gruppe steigert im Coronajahr 2020 den Umsatz

Lausanne – Die ELCA Gruppe, eines der grössten unabhängigen IT-Unternehmen der Schweiz, erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von 172 Millionen Schweizer Franken. Das Wachstum beträgt 1,3 %.

CEO Cédric Moret ist mit dem Jahresergebnis zufrieden: «Wir freuen uns über das positive Wachstum der ELCA-Gruppe. Das ist zu Zeiten von Corona keine Selbstverständlichkeit und ein Beweis dafür, dass wir sowohl mit unseren Lösungen als auch mit unseren Dienstleistungen sehr gut aufgestellt sind.»

2020 hat ELCA hunderte Projekte erfolgreich abgeschlossen.

ELCA zählt 1400 Experten und wurde kürzlich im jährlichen ICT-Jahrbuch-Ranking als digitaler Dienstleister auf Platz 1 gewählt. Für das kontinuierliche Wachstum von ELCA steht auch der Standort in Basel, der seit seiner Eröffnung 2018 die Anzahl der Mitarbeitenden vervierfachen konnte.

Trotz Pandemie-Krise haben die ELCA-Mitarbeiter ihr Fachwissen erweitert; insgesamt wurden im vergangenen Jahr mehr als 7000 Schulungstage im Unternehmen besucht.

ELCA ist stolz darauf, seit über 50 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Digitalisierung der Schweiz zu leisten. ELCA erkennt in der digitalen Transformation eine Chance und engagiert sich stark in Schweizer Digitalisierungsinitiativen und -verbänden, wie zum Beispiel «Trust Valley», das die Kompetenzen in der Region um den Lac Léman im Bereich Cybersicherheit fördert, oder «Digital Switzerland», das die Position der Schweiz als führender Innovationsstandort stärkt.

About ELCA 2020 from ELCA Informatique SA on Vimeo.

Die Corona-Pandemie hat es sehr deutlich gemacht: Die Digitalisierung hat in der Schweiz noch einen langen Weg vor sich. Und sie bleibt eine Herausforderung. Zugleich hat die Schweiz die Wirtschaftskrise vergleichsweise gut gemeistert. Es gibt Grund zur Hoffnung, auch für die IT-Branche. CEO Cédric Moret blickt zuversichtlich in die Zukunft: «In Krisen stecken Chancen, das gilt auch für die Pandemie. Für die digitale Transformation in der Schweiz bedeutet dies eine Beschleunigung und Vertiefung. ELCA ist optimistisch, was die wirtschaftliche Entwicklung des Schweizer IT-Marktes angeht.» (ELCA/mc)

