Equinix ernennt Jasmin Bertschinger zum Partner Development Manager Schweiz

Zürich – Equinix, Inc., weltweit führendes Unternehmen für digitale Infrastruktur, hat Jasmin Bertschinger zum neuen Partner Development Manager Schweiz ernannt. Die Verpflichtung unterstreicht die wachsende Bedeutung des Channels für Equinix – mehr als 30% der Bestellungen des Unternehmens im zweiten Quartal wurden über den Partnerkanal getätigt.

Das globale Partnerprogramm stellt Vertriebspartnern die Informationen, Materialien und Unterstützung zur Verfügung, die sie benötigen, um Equinix Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen und ihre eigenen neuen Einnahmequellen zu erschliessen. Die Partner können rund um Plattform Equinix eine massgeschneiderte Value Proposition erstellen, welche ihren Kunden eine globale Skalierung ermöglicht und einen gezielten, anbieterneutralen Zugang zur Cloud in gewährleistet – unverzichtbar in der digitalen Wirtschaft.

In ihrer neuen Funktion ist Jasmin Bertschinger (38) für den strategischen Ausbau des Equinix-Channel-Partnerprogramms in der Schweiz verantwortlich. Dazu gehören die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften und Allianzen, die Identifizierung und Unterstützung von Cloud- und Technologiepartnern sowie die aktive Zusammenarbeit mit den Vertriebsteams.

Jasmin Bertschinger ist Eidg. dipl. Betriebswirtschafterin HF. Vor ihrem Engagement bei Equinix hatte sie verschiedene Positionen bei Trivadis inne und war zuletzt als Senior Account Manager bei GTT Switzerland tätig. Equinix ist für Bertschinger, die zwischen 2008 und 2014 für das Unternehmen tätig war, keine Unbekannte. (Equinix/mc)

