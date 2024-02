ERI an den WealthBriefing Awards Swiss Awards als beste Compliance-Lösung ausgzeichnet

Genf – Das OLYMPIC Banking System von ERI ist bei den WealthBriefing Swiss Awards 2024 als Gewinner in der Kategorie «Compliance Solution» ausgewählt worden.

Mit den Awards werden die besten Unternehmen der Schweiz ausgezeichnet, die nach Fachgebieten und Regionen gruppiert sind und nach Ansicht der renommierten, unabhängigen Jury «im vergangenen Jahr Innovation und Exzellenz bewiesen haben».

Jede dieser Kategorien ist hart umkämpft und wird einem strengen Verfahren unterzogen, bevor die Jury den endgültigen Gewinner auswählt. Die WealthBriefing Swiss Awards sind Teil eines globalen Programms, das von WealthBriefing und seinen Schwesterpublikationen WealthBriefingAsia und Family Wealth Report durchgeführt wird und alle wichtigen Vermögensverwaltungszentren der Welt umfasst.

«Diese Anerkennung auf dem Schweizer Markt ist eine fantastische Leistung, die unsere Lösungen als starkes Unterscheidungsmerkmal positioniert und unser festes Engagement unterstreicht, unsere Kunden bei der Integration von regulatorischen Auflagen zu unterstützen, um sicherzustellen, dass ihre Arbeitsabläufe den neuesten Vorschriften entsprechen», Amine Khiat, Direktor von ERI Genf.

Stephen Harris, CEO von ClearView Financial Media und Herausgeber von WealthBriefing, erklärt: «Alle Preisträger und ausgezeichneten Unternehmen wurden einem strengen und unabhängigen Bewertungsverfahren unterzogen und können zu Recht stolz auf den Erfolg sein, den sie in diesem Jahr erzielt haben. Wir haben einen deutlichen Anstieg der Teilnehmer und des Interesses an allen unseren globalen Preisverleihungsprogrammen festgestellt, und die WealthBriefing Swiss Awards bilden da keine Ausnahme. Diese Auszeichnungen sind so nützlich, weil sie Organisationen und Einzelpersonen die Möglichkeit geben, ihr strategisches Denken zu verdeutlichen, es von unabhängiger Seite validieren zu lassen, intern und extern anerkannt zu werden und mit Gleichgesinnten stilvoll zu feiern. Ich gratuliere allen Gewinnern und ausgezeichneten Unternehmen und wünsche ihnen für die Zukunft alles Gute – sie alle sind würdige Preisträger, die sich in die elitäre Liste der WealthBriefing-Gewinner einreihen.» (ERI/mc)