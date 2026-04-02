ERI ernennt Alan Goodrich zum Vertriebsleiter

Meyrin – ERI freut sich, die Ernennung von Alan Goodrich zum Vertriebsleiter mit Wirkung zum 1. März 2026 bekannt zu geben.

In dieser Funktion wird Alan das globale Team von Vertriebsleitern und Business Solutions Managern bei ERI leiten, die Geschäftsstrategie des Unternehmens vorantreiben und das weitere Wachstum des OLYMPIC Banking Systems weltweit unterstützen.

Alan Goodrich verfügt über umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie und war bereits für mehrere führende Institutionen der Branche tätig. Im Laufe seiner Karriere hat er eine beeindruckende Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams, bei der Expansion des Geschäfts in verschiedene Regionen und bei der Erzielung nachhaltigen Wachstums in wettbewerbsintensiven Märkten vorzuweisen.

«Ich bin fest davon überzeugt, dass wir in eine entscheidende Phase eintreten, in der Marktkräfte zusammenwirken und Finanzinstitute dazu veranlassen, ihre Kernsysteme neu zu bewerten und zu modernisieren. Ich freue mich darauf, die Strategie zu leiten, die es ERI ermöglichen wird, diese Welle von Chancen für das OLYMPIC Banking System voll auszuschöpfen, und unsere Teams zu herausragenden Erfolgen zu inspirieren.» Alan Goodrich, Vertriebsleiter, ERI

(ERI/mc/ps)