Erneut Bestwertung von Analysten für Retarus Secure Email Platform

München – Im aktuellen Market Compass „Cloud-delivered Security” der Analystenfirma KuppingerCole ist Retarus als einziger Anbieter aus der EU vertreten und erhält in vier von acht Kategorien die Bestnote „Strong Positive“. In zwei weiteren wird die Secure Email Platform des Münchner Enterprise-Cloud-Anbieters mit „Positive“ bewertet. Die zwei verbleibenden Kategorien sind für reine E-Mail-Security-Services nicht relevant. Damit spielt Retarus in einer Liga mit Branchengrössen wie Akamai, Cisco und Broadcom/Symantec und übertrifft diese sogar in einzelnen Bewertungskriterien.

Nachdem Retarus bereits mehrmals in Analysten-Reports von Gartner, Forrester Research und Radicati Top-Positionierungen erreicht hat, heben die Analysten von KuppingerCole die Retarus Secure Email Platform als spezialisierte Komplettlösung hervor. Sie deckt demnach die Bereiche E-Mail-Sicherheit und E-Mail-Continuity, Versand von Transaktions- und Marketing-E-Mails, Echtzeit-Überwachung und -Analyse sowie Workflow- und Smart-Routing-Services ab.

Das Spektrum an E-Mail-Sicherheitsfunktionen wird im Market Compass als vollständig eingestuft, angefangen bei grundlegenden Funktionen wie Traffic-Management, Malware-Erkennung oder Antispam- und Spoofing-Schutz bis hin zu fortschrittlichen Funktionen wie auf künstlicher Intelligenz basierendes Anti-Phishing, Schutz vor Advanced Threats wie CxO-Fraud und Sandboxing zur Erkennung unbekannter Bedrohungen.

Obwohl Retarus keinen expliziten Web-Security-Service anbietet, greift die Retarus Email Security mit ihrer Post-Delivery-Protection so weit, dass das Öffnen bösartiger Links und Social-Engineering-Attacken verhindert werden, urteilen die Analysten und vergeben daher auch in dieser Kategorie Punkte.

Bestnoten bei Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und weltweiter Verfügbarkeit

Retarus erhält ausserdem die Bestnote „Strong Positive“ bei den Kriterien Datenschutz und Compliance, Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung. Die Interoperabilität und die Gesamtsicherheit werden „Positive“ bewertet. Die vollständige DSGVO-Compliance hebt der Market Compass explizit als Stärke der Retarus Secure Email Platform hervor.

Als hundertprozentig EU-europäischer Anbieter von Enterprise-Cloud-Services unterliegt Retarus nicht dem CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act). Dieses US-amerikanische Gesetz verpflichtet amerikanische Provider, US-Behörden den Zugriff auf gespeicherte Daten zu gewähren, auch dann, wenn die Speicherung ausserhalb der USA erfolgt. Ausserdem zählen die Analysten die weitreichenden Automatisierungsmöglichkeiten zu den Stärken, welche die Retarus-Services bieten, sowie die eigene Infrastruktur in den wirtschaftlich relevanten Weltregionen Europa, USA und Asien.

Retarus Secure Email Platform als «komplette Lösung» eingestuft

„Unser Market Compass deckt Sicherheitslösungen ab, die Unternehmen dabei helfen, ihre Benutzer vor einer Vielzahl von Cybersecurity-Bedrohungen zu schützen, ohne dass zusätzliche On-Premise-Appliances oder Software-Agenten eingesetzt werden müssen, was die Kosten und die Komplexität der Sicherheitsinfrastrukturen von Unternehmen erheblich reduziert. Der privat geführte Anbieter Retarus betreibt eine Cloud-Plattform auf Enterprise-Niveau, die vor allen Arten von E-Mail-basierten Bedrohungen und Risiken schützt und zusätzlich Stärken bei Datenschutz und Compliance hat“, stellt Alexei Balaganski, Lead Analyst bei KuppingerCole, fest.

„Die Einstufung von KuppingerCole unserer Secure Email Platform als komplette Lösung ist eine klare Bestätigung unserer Strategie im Bereich Business-E-Mail“, sagt Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus. „Der Market Compass hebt neben den ausgezeichneten E-Mail-Security-Funktionen die vollständige GDPR-Compliance von Retarus hervor sowie die Möglichkeiten des Datenschutzes durch starke Verschlüsselungsmethoden und durchgängige digitale Signaturen. Nicht zuletzt bemerken die Analysten, dass wir der einzige Anbieter sind, dessen Plattform ein vollständiges Spektrum zur Cloudifizierung der Business-Kommunikation bietet – neben E-Mails auch Fax, SMS und strukturierte Nachrichten.“

Kostenloser Download

Der Market Compass „Cloud-delivered Security“ von KuppingerCole steht hier zum kostenlosen Download bereit. (Retarus/mc/ps)