Bern – Dem Bund sind in den vergangenen Tagen erstmals Cyberangriffe mit Unterstützung von KI-Agenten auf kritische Infrastruktur gemeldet worden. Die Fälle stehen für einen Wandel in der Cyberbedrohung, wie das Bundesamt für Cybersicherheit mitteilte.

Aktuell lägen fünf bestätigte Fälle vor, sagte der Direktor des Bundesamts für Cybersicherheit (Bacs), Florian Schütz, am Donnerstag in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF.

Drei dieser Angriffe betrafen demnach kritische Infrastruktur, in zwei Fällen seien die Angriffe erfolgreich gewesen. Gegenüber SRF gab Schütz in dem Zusammenhang keine grösseren Ausfälle an – von wem die Angriffe ausgingen, sei derzeit noch unklar.

Als kritische Infrastruktur gilt beispielsweise die Strom- und Trinkwasserversorgung. Betroffen seien kritische Infrastrukturen aus mindestens zwei Sektoren, schrieb das Bundesamt in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Auch Unternehmen seien mithilfe von KI-Programmen angegriffen worden.

Schnelle Strategieänderung

Die Angreifer nutzen die KI-Programme zur eigenständigen Suche nach Schwachstellen sowie zur Ausführung von Angriffen, teilte das Bacs mit. Die Künstliche Intelligenz spüre leicht erratbare Passwörter oder Sicherheitslücken in Software in einem Bruchteil der menschlichen Arbeitszeit auf.

Zudem würden die Systeme bei Verteidigungsmassnahmen flexibel auf andere Angriffsmethoden wechseln. Den Unternehmen bleibt laut dem Bundesamt deutlich weniger Zeit, Angriffe zu erkennen und auf sie angemessen zu reagieren.

Seit Oktober 2026 habe sich die Anzahl der frei im Internet zugänglichen KI-Agenten beinahe verdoppelt. Ihr zunehmender Einsatz führe zu schnelleren und häufigeren Cyberangriffen mit einer entsprechend höheren Erfolgschancen. Die Angriffe können sich laut dem Bacs auf Organisationen jeder Art richten

Zur Abwehr empfiehlt das Bacs eine deutliche Reduktion der über das Internet erreichbaren Systeme. Zudem rät der Bund unter anderem zu schnellstmöglichen Sicherheitsupdates, strengen Zugriffsbeschränkungen und einer lückenlosen Mehr-Faktor-Authentisierung. (awp/mc/pg)