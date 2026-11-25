Zürich – Die KI-Firma Anthropic hat sich laut Informationen des «Tages-Anzeiger» grosse Büroflächen an bester Lage in Zürich gesichert. Die Firma hinter dem Chatbot Claude wird 2500 Quadratmeter in der ehemaligen Fraumünsterpost an der Limmat mieten, wie verlässliche Quellen der Zeitung sagten.

Die neuen Büros bieten demnach Platz für rund 150 Arbeitsplätze. Nach Schätzung der Zeitung dürfte Anthropic jährlich rund zwei Millionen Franken Miete bezahlen.

Die KI-Firma habe sich dazu nicht äussern wollen. Das Zürcher Team arbeitet an der Weiterentwicklung von Claude, wie Standortleiter Neil Houlsby in der Vergangenheit gesagt habe. (awp/mc/ps)