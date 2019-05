Huawei Schweiz mit neun «Partnern of the Year» auf Wachstumskurs im Enterprise-Geschäft

Zürich – Die Enterprise Business Group (EBG) stellte ihren Huawei Partner Day unter das Motto «Wir gewinnen zusammen». Das Technologieunternehmen hat im letzten Jahr seinen Umsatz mit Enterprise-Lösungen massiv gesteigert und den Personalbestand verdoppelt. Grund zum Feiern. Vergeben wurden dabei Partner-Awards in neun verschiedenen Kategorien.

Mehr als 100 Repräsentanten der Schweizer Partnerlandschaft von Huawei fanden sich gestern im Kameha Grand in Zürich zum Huawei Partner Day zusammen. Das grosse Interesse erstaunt nicht, denn der Enterprise-Bereich ist für Huawei ein Wachstumstreiber. Huawei informierte über die zukünftige Ausrichtung dieses Bereichs, über neue IP- und IT-Lösungen sowie über das neue Partnerprogramm. Im Enterprise-Geschäft bietet Huawei hochmoderne ICT-Produkte, -Lösungen und -Dienstleistungen für Netzwerkinfrastrukturen. Die Digitalisierung beschleunigt die Nachfrage nach diesen Lösungen im Allgemeinen und nach denjenigen von Huawei im Besonderen aufgrund der Technologiekompetenz und Innovationskraft des Ausrüsters.

Partner für exzellente Leistungen ausgezeichnet

Vertreten waren neben Kevin Liukai, dem General Manager von Huawei Enterprise Schweiz, Ron Raffensperger, Global CTO Enterprise von Huawei Technologies, sowie die gesamte Führungsriege des Geschäftskundenbereichs, darunter mit Roland von Arx und Urs Schneebeli der Sales- und der Channel-Chef.

Wiederum kürte Huawei unter den Partnern diejenigen, die sich im vergangenen Jahr durch exzellente Leistungen in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet hatten. Verliehen wurden Awards an die IT-, IP-, Solutions-, Service-, Distribution- und Cloudpartner des Jahres sowie an Partner, die besonders zum Wachstum oder zum Durchbruch in einem bestimmten Bereich beigetragen haben. Neu aufgenommen wurde in diesem Jahr die Kategorie des Newcomer Partners of the Year.

Die Awardträger im Einzelnen:

. Abraxas Informatik AG: Service Partner of the Year

. Absolut Distribution AG: Distribution Partner of the Year

. Argonet SA: Breakthrough Partner of the Year

. AXPO WZ-Systems AG: Solution Partner of the Year

. Belsoft Infortix AG: Growth Partner of the Year

. Infoniqa SQL AG: IT Partner of the Year

. recretix systems AG: Newcomer Partner of the Year

. Swisscom (Schweiz) AG: IP Partner of the Year

. T-Systems (Schweiz) AG: Cloud Partner of the Year

Kevin Liukai, General Manager von Huawei Enterprise Schweiz, ist stolz: «Wir haben uns ein starkes Ökosystem an Partnern in der Schweiz aufgebaut. Diese stehen zu uns und sind mit uns gemeinsam erfolgreich. Daher auch das Motto des Anlasses dieses Jahr: Wir gewinnen gemeinsam. Und in der Tat haben wir massiv Marktanteile mit unseren Enterprise-Lösungen hinzugewonnen und sind auch für 2019 auf einem steilen Wachstumskurs. Unsere Partner sollen auch in Zukunft maximal von unseren technologisch hochstehenden Produkten und Services, aber auch von unserem attraktiven Partnerprogramm profitieren.» (Huawei/mc/hfu)

