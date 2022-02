Faigle Gruppe kooperiert mit BriefButler

Durch die neue Partnerschaft mit BriefButler ermöglicht Faigle ab sofort die duale Dokumentenzustellung und deckt das Bedürfnis ihrer Kundschaft nach einem noch effizienteren und perfekt auf die EmpfängerInnen abgestimmten Versandprozess ab.

Geschickt geschickt! Die duale Dokumentenzustellung garantiert einen medienbruchfreien Versandprozess mit lückenloser Versand- und Zustellverfolgung. Wird die elektronische Sendung von der adressierten Person nicht innerhalb eines vordefinierten Zeitrahmens geöffnet, löst dies den postalischen Versand aus.

Einsparungen bei Papier-, Druck-, Kuvertierungs- und Portokosten

Dieser duale Versandprozess spart nicht nur Papier-, Druck-, Kuvertierungs- und Portokosten von bis zu 92%, sondern auch 76% an CO2-Emissionen, was ihn nachhaltiger und durch die digitale Zustellung in Echtzeit auch schneller macht als den konventionellen Postversand.

„Durch die Kooperationspartnerschaft mit der Faigle Gruppe als Spezialistin im Bereich Informations- und Outputmanagement heben wir die Prozessdigitalisierung auch im Outputbereich auf eine neue Stufe», sagt Marco Stimpfl, Key Account Manager der hpc DUAL Schweiz AG.

Auch Stephan Bischof, CSO der Faigle Gruppe, zeigt sich erfreut über die neue Partnerschaft: „Mit der Integration der BriefButler Software können wir dem zunehmenden Nachhaltigkeitsbedürfnis unserer Kund:innen entsprechen und sie gleichzeitig von Kosteneinsparungen und Effizienzmaximierung profitieren lassen.» (Faigle/mc/hfu)