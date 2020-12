Fasoon neu auch im Tessin vertreten

Appenzell – Fasoon ist eine strategische Partnerschaft für die italienische Schweiz mit der Fidigit AG, dem digitalen Treuhandunternehmen der Fidinam Gruppe, eingegangen. Damit bietet Fasoon Unternehmerinnen und Unternehmern nun in allen Landesteilen Beratung für die Gründung und Mutationen ihrer Firma. Fasoon ist eines der führenden Portale der Schweiz für die Unternehmensgründung. Mit wenigen Klicks kann ein Unternehmen dank verschiedener Partnerangebote kostenlos gegründet werden.

Fidigit: IT-Services und Treuhand für KMUs

Fidigit unterstützt Kleinunternehmen und KMUs mit IT-Dienstleistungen in den Bereichen Buchhaltung, Verwaltung sowie Treuhand dank langjährigem Know-how in der Implementierung und Anpassung von ERP- und Dokumentenmanagement-Software. Fidigit ist Teil der Fidinam Gruppe, die 1960 in Lugano gegründet wurde und heute eines der grössten Treuhandunternehmen im Tessin und in der Schweiz ist.

Walter Regli, Co-Founder der Fasoon AG, zur neuen Partnerschaft im Tessin: «Bei Fidigit, dem digitalen Treuhandunternehmen der Fidinam Gruppe, sind unsere Kundinnen und Kunden in besten Händen. Wir freuen uns mit dieser Partnerschaft, den Schritt zum gesamtschweizerischen Anbieter von Dienstleistungen rund um die Gründung von Unternehmen zu vollziehen.» (Fasoon/mc)

Über Fasoon AG

Fasoon ist eines der führenden Firmengründungsportale der Schweiz. Die Fasoon AG ist spezialisiert auf die Beratung von Gründerinnen und Gründern sowie auf Firmengründungen in wenigen Klicks. Dazu betreibt das Unternehmen die gleichnamige Internet-Plattform fasoon.ch. Das Portal ermöglicht es Interessierten, sich kostenlos beraten zu lassen sowie dank verschiedener Partnerschaften kostenlos ein Unternehmen zu gründen. Die Gründung erfolgt einfach und schnell, damit sich Firmengründer ganz auf ihr Unternehmen und das Umsetzen ihrer Träume konzentrieren können. Sascha Trüeb, Damian Thurnheer und Walter Regli haben Fasoon zusammen gegründet und zu einem der grössten Gründungsportale der Schweiz entwickelt. Das Fasoon-Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Die Beratung ist kostenlos und dank jahrelanger praktischer Startup- und KMU-Erfahrung hoch kompetent: Fasoon, von Gründern für Gründerinnen und Gründer.