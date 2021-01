Finnova: In weniger als fünf Minuten zum neuen Bankkonto

Zürich – Mit dem Digital Onboarding für die Obwaldner Kantonalbank hat ti&m zusammen mit Finnova Anfang Jahr einen neuen Service für die Finnova-Community lanciert: In weniger als fünf Minuten gelangen Neukunden jetzt zu ihrem Bankkonto, und das rund um die Uhr.

Das Digital Onboarding von ti&m ist ein vollautomatisierter End-to-End-Prozess. Es ist Teil der ti&m channel suite – dem Digitalisierungs-Baukasten von ti&m für Banken. Benutzerfreundlich und unkompliziert können Neukunden 24 Stunden am Tag ein neues Konto eröffnen und sofort nutzen. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen ti&m und Finnova fügt sich die Lösung nahtlos in das bestehende Kernbankensystem von Finnova ein und führt den Neukunden Schritt für Schritt durch alle nötigen Aktionen. Die Kundendaten werden direkt im Kernbankensystem der OKB gespeichert, was den Aufwand im Vergleich zu einer herkömmlichen Kontoeröffnung erheblich reduziert.

Alle erforderlichen Checks erfolgen vollautomatisiert. Dabei kommen modernste Technologien zum Einsatz, um Fälschungen zu erkennen und um sicherzustellen, dass es sich um eine reale Person handelt. Der Prozess ist konform mit den Vorgaben der FINMA und umfasst alle notwendigen Checks im Hintergrund (Blacklist, PEP-Check, Dubletten-Check).

Der Service steht ab Anfang Jahr allen Banken aus der Finnova-Community zur Verfügung und kann ohne grossen Aufwand sofort genutzt werden. Durch den reduzierten Aufwand bei der Registrierung von Neukunden können Banken so erheblich an Kosten sparen und ihren Kunden einen neuartigen Onboarding-Prozess ermöglichen. Die Onboarding-Lösung ist Teil des Portal as a Service, ein Angebot welches von Finnova zusammen mit ti&m entwickelt wurde.

Thomas Wüst, CEO von ti&m, zeigt sich begeistert über die neue Lösung: «Trotz der hohen technischen Komplexität haben wir es geschafft, in kurzer Zeit eine neuartige Onboarding-Lösung zu realisieren, welche im Moment seinesgleichen im Schweizer Markt sucht. Dank der Kooperation mit Finnova können wir den Onboarding-Prozess allen Finnova-Banken as a Service anbieten, was den Banken Zeit und Kosten spart. Ein echter Gewinn für Banken und deren Kunden.»

«Nebst dem digitalen Onboarding bietet die Portal-Lösung zahlreiche weitere Funktionalitäten wie z.B. den digitalen Dokumentenaustausch, online Terminvereinbarungen oder eine Chatfunktion. Das Portal wird in Ergänzung zu weiteren digitalen Applikationen der OWKB durch Finnova im SaaS-Modell zur Verfügung gestellt. Mit dieser Finnova «Inno-Plattform» wird es der OWKB ermöglicht, Prozesse über die verschiedenen Applikationen resp. Kanäle aufeinander abgestimmt zu orchestrieren und nahtlos in das Kernbankensystem zu integrieren», so Hendrik Lang, CEO der Finnova. (Finnova/mc)