Florian Schütz wird Direktor des neuen Bundesamtes für Cybersicherheit

Bern – Der Bundesrat hat den heutigen Delegierten des Bundes für Cybersicherheit und Leiter des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit (NCSC), Florian Schütz, per 1. Januar 2024 zum Direktor des neuen Bundesamtes für Cybersicherheit ernannt. In seiner Funktion als Direktor wird Florian Schütz das neue Bundesamt im VBS aufbauen und weiterentwickeln.

Der 41-jährige Florian Schütz hat an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in Zürich studiert und 2007 mit einem Master of Science in Informatik abgeschlossen. Bereits während des Studiums hat er erste berufliche Erfahrungen als Software-Entwickler und Risiko-Analyst bei der Firma Siemens Schweiz AG und als Laborant für Informationssicherheit an der ETH Zürich gesammelt. Von 2008 bis November 2016 war er in verschiedenen Funktionen in der RUAG Schweiz AG tätig, und zwar als IT-Sicherheitsarchitekt und Unternehmensberater, als Leiter Cyber Security und als Business Developer Cyber & Intelligence in Israel.

In dieser Zeit hat er zudem ein Nachdiplomstudium zum Master of Advanced Studies in Sicherheitspolitik und Krisenmanagement abgeschlossen. Vom Dezember 2016 bis Juli 2019 war er als Head of IT Risk & Security bei Zalando SE Deutschland in der Verantwortung. Seine Funktion als Delegierter des Bundes für Cybersicherheit hat er im August 2019 übernommen. (mc/pg)