Cisco will bis 2030 in der EU 1,5 Millionen Menschen weiterbilden

Wallisellen – Cisco (NASDAQ: CSCO) will bis 2030 weitere 1,5 Millionen Menschen in der EU mit grundlegenden digitalen Fähigkeiten ausstatten. Das hat der Vorsitzende und CEO von Cisco, Chuck Robbins, auf dem Forum für Beschäftigung und soziale Rechte der Europäischen Kommission am Mittwoch bekannt gegeben. Im Rahmen seines kontinuierlichen Engagements für Bildung möchte Cisco zudem 5’000 AusbilderInnen in den Bereichen KI, Cybersicherheit, Datenwissenschaft und digitale Transformation schulen.

Dazu wird Cisco seine umfangreichen Ressourcen, sein Netzwerk und Fachwissen bei der Cisco Networking Academy nutzen, einem der weltweit am längsten laufenden Skills-to-Job-Programme.

«Cisco will die EU und unsere Bildungspartner bei der Entwicklung von Talenten unterstützen, die für den Erfolg in einer KI-gesteuerten Zukunft unerlässlich sind», sagt Robbins. «Diese neue Initiative stärkt unsere Partnerschaft, um qualifizierte Arbeitskräfte aufzubauen, die beim Erreichen der Ziele für die digitale Transformation und KI in Europa mithelfen.»

Digitales Grundwissen kostenlos erhalten

Mit seinen langjährigen, erfolgreichen Bildungs- und Qualifizierungsprogrammen wie der Cisco Networking Academy wird Cisco durch dieses neue Ziel im Rahmen des EU-Kompetenzpakts eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Europäischen Kompetenzagenda spielen. Dazu bietet Cisco kostenlose Kurse an, um die digitalen Kompetenzen von weiteren 1,5 Millionen Menschen in der EU zu verbessern.

Diese Kurse werden sich auf die Themen digitales Bewusstsein, Cybersicherheit, Datenwissenschaft, IoT und KI konzentrieren. Sie vermitteln den Bürgerinnen und Bürgern im Einklang mit den Zielen der Europäischen Kommission für die digitale Dekade bis 2030 kostenlos das dafür erforderliche Grundwissen.

Schulung der AusbilderInnen – KI im Fokus

Zusätzlich wird Cisco die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften durch die Schulung von 5’000 Lehrkräften in den nächsten fünf Jahren unterstützen. Dazu gehören Kurse zu KI, von den Grundlagen bis zum mittleren Niveau, sowie neue Unterlagen, die sich mit den Auswirkungen von KI auf Cybersicherheit, Netzwerke und andere IT-Bereiche befassen.

Diese Kurse sollen AusbilderInnen das nötige Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, um die nächste Generation von KI-Fachleuten zu unterrichten. Sie umfassen bestehende und neue Inhalte, die auf KI zugeschnitten sind. Für eine höhere Nutzung und bessere Integration in nationale Pläne und öffentliche Bildungssysteme wird die Cisco Networking Academy diese Inhalte in mehreren Sprachen anbieten – darunter auch in Deutsch.

Die Cisco Networking Academy

Die Cisco Networking Academy ist ein weltweites Programm, das durch Partnerschaften mit dem öffentlichen und privaten Sektor digitale Kompetenzen vermittelt. Es bietet ein kostenloses, umfassendes Curriculum, das die Lernenden auf Karrieren in der digitalen Arbeitswelt vorbereitet.

«Jeder Mensch sollte heute verstehen, wie KI funktioniert, und muss das Einmaleins der sicheren Nutzung von Internet und Apps kennen», sagt Carsten Johnson, Manager der Cisco Networking Academy Deutschland, Österreich und Schweiz. «Es lohnt die Anstrengung, sich vom scrollenden Konsumenten zum mündigen digitalen Bürger zu entwickeln. Wir sind sehr stolz, dass Cisco seit mehr als 25 Jahren den Menschen in Deutschland und der EU aktuelle und nutzerfreundliche Lernangebote bietet – online und kostenfrei.»

In der Schweiz hat die Cisco Networking Academy seit ihrer Gründung bereits 16’500 Personen ausgebildet. Die beliebtesten Kurse waren Networking und Cybersecurity. Derzeit gibt es 65 aktive Institutionen, die als Networking Academies in der Schweiz zertifiziert sind.

Die Cisco Networking Academy unterstützt seit mehr als 27 Jahren Menschen bei der Entwicklung von Fähigkeiten und der Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Sie verfügt über ein einzigartiges Ökosystem mit über 3’000 Partnereinrichtungen und über 7’000 Lehrkräften in der gesamten EU. Seit der Einführung des Programms in Europa im Jahr 1998 haben über 3,2 Millionen Lernende in der Union an den von der Cisco Networking Academy angebotenen Kursen teilgenommen. Vor kurzem hat das Programm sein Ziel erreicht, 250’000 Menschen im Bereich Cybersicherheit zu schulen und damit einen wesentlichen Beitrag zur EU Cybersecurity Skills Academy geleistet. (Cisco/mc/hfu)