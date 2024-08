Für eine vertrauenswürdigere und zuverlässigere digitale Kommunikation: Retarus tritt der M3AAWG bei

München – Retarus, Anbieter von Enterprise Messaging und Collaboration-Services wie Transactional-E-Mail, E-Mail-Sicherheit und Supply-Chain-Integration, ist der Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) beigetreten. Die weltweit aktive Organisation will den Missbrauch von E-Mail-Nachrichten eindämmen. Mit der strategischen Mitgliedschaft unterstreicht Retarus sein Engagement für mehr Sicherheit und Vertrauen in digitale Kommunikation.

Die M3AAWG vereint die wichtigsten Interessensgruppen der Messaging-Branche, darunter Internet Service Provider, E-Mail-Dienstanbieter, Netzbetreiber und Security-Anbieter. Die Organisation arbeitet daran, Messaging-Missbrauch über Spam, Viren, Denial-of-Service-Attacken und andere Methoden einzudämmen und will so die Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Online-Kommunikation verbessern.

Gemeinsam gegen Cyberbedrohungen und unseriöse Versender

Mit dem Beitritt zur M3AAWG arbeitet Retarus eng mit anderen Branchenvertretern zusammen und bringt dabei seine inzwischen jahrzehntelange Expertise rund um sichere Geschäftskommunikation ein. Dazu zählen die Entwicklung und Umsetzung von Best Practices, Standards und Technologien für den Kampf gegen Messaging-Bedrohungen. Retarus wirkt aktiv an M3AAWG-Initiativen wie Arbeitsgruppen und Schulungsprogrammen mit, um sicherere Kommunikationsplattformen zu fördern.

Die Secure Email Platform von Retarus schützt Unternehmen weltweit vor Cyberbedrohungen. Die Lösungen umfasst neben Advanced Threat Protection auch Verschlüsselung, Archivierung sowie Routing- und Infrastruktur-Funktionen. Daneben ermöglicht der High-End Transactional Email Service von Retarus das zuverlässige Versenden großer Mengen von E-Mails direkt aus beliebigen Unternehmensanwendungen, rechtskonform und mit garantierter Performance aus sechs globalen Rechenzentren. Mit zuverlässiger E-Mail-Sicherheit, hoher Verfügbarkeit und Performance hilft Retarus Unternehmen, ihre sensiblen Informationen zu schützen und das Thema E-Mail ganzheitlich zu managen – auch in sehr großen und komplexen Umgebungen.

Martin Hager, Gründer und Geschäftsführer von Retarus, kommentiert: „Unsere Kunden können sich seit 1994 darauf verlassen, dass wir ihre E-Mail-Postfächer bestmöglich absichern. Neben der Sicherheit spielen beim Versand transaktionaler E-Mails zuverlässige Zustellung und Reputation Management eine zentrale Rolle. Die Ziele der M3AAWG passen perfekt zu denen unserer E-Mail-Produkte. Wir freuen uns darauf, enger mit anderen Branchenführern zusammenzuarbeiten und gemeinsam wirksame Maßnahmen gegen Cyberattacken, missbräuchlichen E-Mail-Versand und per E-Mail verbreitete Spam-Nachrichten und Phishing-Versuche weiterzuentwickeln.“ (Retarus/mc/ps)